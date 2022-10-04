Чеснок марки «Восточно-азиатский бриллиант»

04/10/2022

Стремясь продвигать черный чеснок как здоровую пищу и перспективный продукт для глобального экспорта, чеснок марки «Восточно-азиатский бриллиант» (Dong A Diamond) постепенно укрепляет свои позиции в фармацевтической промышленности Вьетнама. Завод по производству черного чеснока «Восточно-азиатский бриллиант» признан первым заводом по производству черного чеснока во Вьетнаме, отвечающим стандартам GMP (сокр. от англ. good manufacturing practice).

Генеральный директор фармацевтической компании «Восточная Азия» г-жа Ле Минь Нгует. История черного чеснока, находящегося в поисках технологий Июль – пик сезона сбора урожая чеснока. Это также время года, когда завод по производству чеснока «Восточно-азиатский бриллиант» работает на полную мощность, перерабатывая 2,5 тонны свежего чеснока ежедневно. С 2016 года завод по производству черного чеснока функционирует в уезде Квево (Бакнинь) на площади 1,5 га. Завод имеет 16 ферментационных камер производительностью 600 тонн в год, что делает его крупнейшим заводом по производству черного чеснока во Вьетнаме, использующим японскую технологию. Чтобы управлять таким большим заводом, чеснок марки «Восточно-азиатский бриллиант» проделал трудный путь, чтобы найти японские технологии, а также инвестировать в интеллектуальные и человеческие ресурсы. Генеральный директор фармацевтической компании «Восточная Азия» г-жа Ле Минь Нгует подчеркнула, что Япония является ведущей страной в области технологии ферментации чеснока. Компания стремится получить доступ к компании «Нагамин» (Nagamine) — крупнейшему предприятию в Японии, владеющему секретом традиционной ферментации свежего чеснока.

Признав искренний энтузиазм компании «Восточная Азия», компания «Нагамин» согласилась передать технологию ферментации черного чеснока. Эта передача знаменует собой новый шаг сотрудничества между Вьетнамом и Японией в области здорового питания и закладывает основу для выхода на рынок черного чеснока марки «Восточная Азия».

По словам генерального директора компании «Нагамин» г-на Казуюки, сотрудничество между «Нагамин» и «Восточной Азией» — это судьба. Обе компании разделяют одно и то же желание — донести этот качественный продукт до как можно большего количества людей. Вера «Нагамин» в «Восточную Азию» была подтверждена качественным чесноком, количество которого на рынке составляет не менее 300 тонн в год.

После длительного пробного производства чеснок «Восточно-азиатский бриллиант» официально поступил в продажу в 2015 году. С тех пор чеснок «Восточно-азиатский бриллиант» стал привычной пищей для многих вьетнамцев.

Чеснок «Восточно-азиатский бриллиант»: полезное вьетнамское лакомство

Черный чеснок «Восточной Азии» – продукт высокого качества. Он содержит активные ингредиенты, сертифицированные в соответствии со стандартами безопасности пищевых продуктов и питательных веществ Intertek — ведущей немецкой испытательной и инспекционной организации. Продукт был протестирован Управлением по безопасности пищевых продуктов, Центральным институтом тестирования на наркотики, FDA, Международной испытательной организацией Intertek и многими другими организациями.

Чесночная продукция «Восточно-азиатского бриллианта»

Чеснок «Восточно-азиатский бриллиант» производится в чистой среде с использованием системы HVAC с фильтром HEPA H13, который может фильтровать пыль и бактерии. Таким образом, чеснок не загрязняется и не повреждается бактериями во время ферментации. Это один из важных факторов, помогающих продукту достичь наилучшего качества.

Складская система GSP фармацевтической компании «Восточная Азия» считается лучшей во Вьетнаме. Здесь тысячи тонн чеснока, собранного на отдельных фермах, хранятся при температуре от -3 до 0 градусов по Цельсию и без использования каких-либо консервантов.

Стремясь продавать свою продукцию как можно большему количеству потребителей, завод по производству чеснока «Восточно-азиатский бриллиант» недавно организовал несколько туров, чтобы помочь потребителям познакомиться с продукцией на производственной площадке.

Завод по производству чеснока «Восточно-азиатский бриллиант» экспортирует свой чеснок в Южную Корею, США, Германию, Великобританию, Австралию и Японию, а также поставляет сырье для черного чеснока на многие фармацевтические заводы Вьетнама./.

Текст: Бить Ван - Фото: Тхань Зянг

Перевод: Динь Хонг