Черный клейкий рисовый пирог – кулинарное сокровище тайцев в Бакха

15/02/2025

Черный клейкий рисовый пирог (баньчынгден) - фирменное блюдо народности тай в уезде Бакха (провинция Лаокай). Его характерный черный цвет придают уголь из дерева нукнак (ороксилум индийский) и другие ароматные специи, характерные для этого горного региона. Будучи сезонным лакомством, черный клейкий рисовый пирог становится обязательным приобретением для любого туриста, посещающего этот регион.

Черный клейкий рисовый пирог готовится из простых ингредиентов: клейкого риса, свиного брюшка, бобов мунг, соли, перца и древесного угля нукнак. Клейкий рис замачивают в воде примерно на шесть часов, затем воду сливают. Ствол дерева нукнак сжигают, получая уголь, который зачем измельчают в мелкий порошок и смешивают с водой, чтобы получить черную смесь. Клейкий рис затем смешивают с угольной смесью нукнак, пока она не приобретет равномерный черный цвет.

Листья «зонг» (марантовые листья) моют и сушат. Затем в них заворачивают клейкий рис, свинину, бобы мунг, соль и перец, придавая форму квадрата. Черный пирог из клейкого риса готовится около 8-10 часов.

Самая сложная часть приготовления черного клейкого рисового пирога – сжигание cтвола дерева нукнак и просеивание угольного порошка. Перед тем как завернуть пирог, берут ствол дерева нукнак, сушат его и сжигают, получая древесный уголь. Некоторые семьи также используют красный уголь нукнак, кладут его в свежие бамбуковые трубки и ждут, пока он медленно сгорит и превратится в черный уголь. Затем уголь вынимают, измельчают и смешивают с клейким рисом, чтобы приготовить пирог.



Ингредиенты для приготовления пирога включают в себя несколько уникальных элементов, которые придают ему ярко выраженные ароматы горного региона, такие как клейкий рис, кардамон, черная свинина, бобы мунг. Что особенно характерно для этого пирога, это его черный цвет, который достигается благодаря углю дерева нукнак, найденного в лесу. Фото: Конг Дат

Нукнак – ценное лекарственное растение, широко используемое во вьетнамской медицине благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Его добавление в пирог из черного клейкого риса придает пирогу неповторимый вкус и оказывает охлаждающее действие на организм, делая пирог вкусным и полезным лакомством.

Кардамон, «королева специй», является важнейшим ингредиентом черного клейкого рисового пирога. Эта ароматная специя не только усиливает вкус пирога, но и приносит пользу здоровью, в том числе улучшает пищеварение и здоровье сердца. Чтобы приготовить начинку для пирога, в рисово-мясную смесь добавляют обжаренный и молотый кардамон.



Черные клейкие рисовые пироги можно есть как горячими, так и холодными. Часто их обмакивают в рыбный соус или соус чили. Черный клейкий рисовый пирог обладает восхитительным и неповторимым вкусом: жевательная текстура клейкого риса, насыщенный вкус жирной свинины, ореховый привкус бобов мунг и легкая острота перца.

Порошкообразный уголь из дерева нукнак не только придает пирогу неповторимый аромат, но и оказывает охлаждающее действие на организм. Фото: Конг Дат Когда-то черный пирог из клейкого риса был особым угощением на праздниках и церемониях, а сегодня он стал популярным деликатесом провинции Лаокай. Наряду с потрясающими пейзажам и богатой культурой, разнообразная кухня делает Лаокай удивительным туристическим направлением.

Текст и фото: Конг Дат - Перевод: Динь Хонг