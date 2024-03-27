Чемпионат мира по гидроциклам UIM-ABP Aquabike

27/03/2024

Чемпионат мира по гидроциклам UIM-ABP Aquabikeзавершился 24 марта, показав впечатляющие результаты и оставив незабываемые воспоминания в сердцах поклонников водных видов спорта.

В соревнованиях приняли участие 55 гонщиков из 26 стран мира, подаривших зрителям уникальные, впечатляющие и захватывающие выступления. После серии завораживающих и драматических соревнований команды установили новые рекорды, заслужив восхищение зрителей и поклонников этого вида спорта.



Подобные соревнования по скоростному водному виду спорта проводятся во Вьетнаме впервые. Планируется, что Куйнён будет принимать турнир пять лет подряд: в этом году, а также в 2024-2028 гг.

Техники и команды тщательно проверяют мотоциклы перед гонкой. Фото: Кхань Лонг

Прыжок спортсмена. Фото: Оргкомитет

Спортсмены борются за каждую секунду. Фото: Оргкомитет

Лагуна Тхинай (город Куйнён, провинция Биньдинь), площадь которой достигает 5 тыс. га, а ширина - почти 4 км, считается идеальным местом для проведения гонок на аквабайках и моторных лодках.

Церемония награждения мужчин и женщин. Фото: Оргкомитет