Чай с морским вкусом Вьетту

21/04/2025

Вьетнамский чайный бренд Вьетту привлек значительное внимание и получил высокую оценку от международных партнеров и посетителей на 21-й выставке China-ASEAN Expo (CAEXPO 2024) и Деловом и инвестиционном саммите Китай-АСЕАН (CABIS), проходивших в Наньнине (Гуанси, Китай).

Плантация органического чая бренда Вьетту площадью 15 гектаров в уезде Хайха (провинция Куангнинь).

Чайный бренд Вьетту был основан Ха Нгок Куинь, самоотверженной фермершей и одним из немногих во Вьетнаме мастеров чайного дела, которая даже в свои 70 лет продолжает возглавлять и развивать органическое чаеводство. В 2004 году, после более чем трех десятилетий работы в чайном хозяйстве и создания чайного кооператива, Ха Нгок Куинь привезла в общину Дыонгхоа уезда Хайха провинции Куангнинь сорт чая Нгоктхуй, родом из прибрежного района Тайваня (Китая), известного своими чайными плантациями. Кроме того, она основала ООО «Тхуанкуинь», заложив основу для развития прибрежных регионов выращивания чая.

Общий обзор чайного плантаций в уезде Хайха, провинция Куангнинь.

Начав с небольшого семейного чайного производства с элементарной переработкой, компания со временем выросла в крупномасштабное предприятие. В настоящее время компания применяет строгую, замкнутую модель производства, управляя всеми аспектами, от выращивания и ухода до переработки и упаковки. обеспечивая поставку превосходного чая. Выращенные в провинции Куангнинь, чайные растения процветают, создавая свой собственный аромат.

Эссенция зеленого чая Вьетту наполнена цветочным ароматом, предлагая отличительный вкус.

После нескольких лет упорных усилий компания Ха Нгок Куинь представила первый фирменный сорт чая в регионе – Миняндыонгхоа (Красавица Дыонгхоа). Этот исключительный чай был создан в сотрудничестве с Чжуан Чжэнляном, известным тайваньским мастером с более чем 40-летним опытом в чайной индустрии. Чай производится из сорта Нгоктхуй, имеет одну почку и два листа. Его сухие листья – тонкие и элегантные, словно крылья журавля, окрашены в пять изящных оттенков. При заваривании напиток приобретает нежный бледно-оранжево-желтый цвет и сладкий аромат с тонкими нотками белого цветка магнолии чампака.