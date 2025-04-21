Чай с морским вкусом Вьетту
Вьетнамский чайный бренд Вьетту привлек значительное внимание и получил высокую оценку от международных партнеров и посетителей на 21-й выставке China-ASEAN Expo (CAEXPO 2024) и Деловом и инвестиционном саммите Китай-АСЕАН (CABIS), проходивших в Наньнине (Гуанси, Китай).
Чайный бренд Вьетту был основан Ха Нгок Куинь, самоотверженной фермершей и одним из немногих во Вьетнаме мастеров чайного дела, которая даже в свои 70 лет продолжает возглавлять и развивать органическое чаеводство. В 2004 году, после более чем трех десятилетий работы в чайном хозяйстве и создания чайного кооператива, Ха Нгок Куинь привезла в общину Дыонгхоа уезда Хайха провинции Куангнинь сорт чая Нгоктхуй, родом из прибрежного района Тайваня (Китая), известного своими чайными плантациями. Кроме того, она основала ООО «Тхуанкуинь», заложив основу для развития прибрежных регионов выращивания чая.
Начав с небольшого семейного чайного производства с элементарной переработкой, компания со временем выросла в крупномасштабное предприятие. В настоящее время компания применяет строгую, замкнутую модель производства, управляя всеми аспектами, от выращивания и ухода до переработки и упаковки. обеспечивая поставку превосходного чая. Выращенные в провинции Куангнинь, чайные растения процветают, создавая свой собственный аромат.
После нескольких лет упорных усилий компания Ха Нгок Куинь представила первый фирменный сорт чая в регионе – Миняндыонгхоа (Красавица Дыонгхоа). Этот исключительный чай был создан в сотрудничестве с Чжуан Чжэнляном, известным тайваньским мастером с более чем 40-летним опытом в чайной индустрии. Чай производится из сорта Нгоктхуй, имеет одну почку и два листа. Его сухие листья – тонкие и элегантные, словно крылья журавля, окрашены в пять изящных оттенков. При заваривании напиток приобретает нежный бледно-оранжево-желтый цвет и сладкий аромат с тонкими нотками белого цветка магнолии чампака.
После успеха своего первого чайного продукта, с глубокой любовью и убежденностью в ценности чая Ха Нгок Куинь вложила все свое состояние в расширение чайных плантаций и развитие производственных мощностей. В 2021 году она официально запустила бренд чая Вьетту с лозунгом «Премиальный чай вьетнамского народа».
К 2022 году компания Вьетту открыла чайный шоу-рум в Ханое. В следующем году компания представила новые линии чая, включая медовый черный чай, улун с медом и лотосом, выращенным в Тайхо (Западное озеро), и зеленый улун с лотосом.
В 2024 году компания «Вьетту» расширила свою чайную сеть в Ханое, став первым во Вьетнаме производителем чая, полностью перешедшим на органическое производство. Сегодня бренд работает как замкнутая экосистема, тщательно контролируя каждый этап по производству чая – от создания чайных холмов до изготовления чайных чашек.
Стремясь сохранить семейные традиции приготовления чая, Ха Нгок Куинь передала свой опыт знания дочери – Фам Тхи Тхань Хыонг – и зятю, Зыонг Ты Кыонгу, которые привнесли свежий, современный подход к созданию чая Вьетту.
Фам Тхи Тхань Хыонг, генеральный директор чайной компании «Вьетту», говорит: «Мы хотим представить миру чай Дыонгхоа, чай Хайха и чай Куангнинь. Именно поэтому мы стремимся официально экспортировать чай, произведенный во Вьетнаме». Используя чай Дыонгхоа – сорт, пропитанный сущностью прибрежного региона, мы стремимся рассказать историю вьетнамского чая, построить бренд, который будет жить века, и создать долговечное чайное наследие».
Сейчас компания «Вьетту» предлагает около 20 различных видов чая, включая зеленый чай Дыонгхоа, улун Дыонгхоа, чай Бачмаудондыонгхоа (Белый пион Дыонгхоа), чай Билочунь Дыонгхоа, чай Миняндыонгхоа, черный чай Дыонгхоа, черный чай Дыонгхоа с медом и другие.
Текст: Бить Ван, Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ и Архив - Перевод: Динь Хонг