Чайное наслаждение в ритме современной жизни
Вьетнамская чайная культура никогда не была шумной или показной, но издавна занимала особое место в повседневной жизни людей. В ритме современной жизни искусство «наслаждения ароматом» становится способом обрести душевное равновесие. Чашка чая здесь - не просто напиток, а тонкая связь между человеком, природой и обществом.
Чайное пространство и искусство общения
В одной из чайных, спрятанной в тихом переулке Ханоя, лёгкий аромат чая наполняет уютное пространство с деревянной мебелью, глиняными чайниками и зелёными растениями. Это место стало уголком отдыха для тех, кто хочет на время отвлечься от повседневной суеты.
По словам Нгуен Тхань Хюен, опытной чайной мастерицы, первое, что ощущает человек при знакомстве с чаем, – это не вкус, а аромат. Он раскрывается мягко и постепенно, а вслед за ним проявляются терпкость, лёгкая горчинка или едва уловимая сладость, оставляя глубокое послевкусие и особое настроение.
В чайной «Айча» её хозяйка стремится сохранить самобытность вьетнамской чайной традиции. Интерьер, близкий к природе, и чай, привезённый из известных чайных регионов Хазянг, Шонла и Лайтяу, помогают посетителям почувствовать подлинный вкус и аромат вьетнамского чая.
Посетители не только пробуют чай, но и знакомятся с процессом его приготовления. Каждая заварка раскрывает новые оттенки вкуса и аромата, однако неизменным остаётся чувство умиротворения и душевного равновесия.
Глубина вьетнамской чайной культуры
Чай присутствует в самых разных сферах жизни вьетнамцев - от официальных встреч до привычного стакана холодного чая на улице. По словам мастера чайного искусства Нгуен Нгок Туана, сегодня всё больше молодых людей проявляют интерес к чаю, сохраняя при этом основные ценности национальной чайной культуры: простоту, гармонию и уважение к человеческому общению.
Вьетнамцы издавна выделяли шесть ключевых элементов искусства чаепития: «Во-первых, вода; во-вторых, чай; в-третьих, способ заваривания; в-четвёртых, чайник; в-пятых, пространство; в-шестых, музыка». Качество воды, мастерство приготовления, окружающая обстановка и звуки природы вместе создают полноценное впечатление от чаепития.
Особая роль принадлежит человеку, заваривающему чай. Он должен не только хорошо разбираться в чае, но и уметь подобрать воду, чайник, место и подходящий момент. Недаром говорится, что «вода - мать чая»: именно она помогает полностью раскрыть вкус и аромат чая.
По мнению исследователей, история вьетнамской чайной культуры насчитывает многие столетия. Её истоки прослеживаются ещё в поэзии эпохи Ли (1010–1225 гг.), а сама традиция существовала в различных формах - от народного чаепития до чайной культуры интеллектуалов. Несмотря на влияние других культур, вьетнамская чайная традиция сохранила свою самобытность: отсутствие излишней церемониальности, естественность и внимание к внутренним ощущениям.
Сегодня, наряду с традиционными сортами, популярностью пользуются ароматизированные чаи с жасмином, лотосом и фруктовыми добавками, которые делают чайные впечатления ещё богаче и разнообразнее. Однако, несмотря на все изменения, главная ценность чая остаётся неизменной: он помогает человеку установить связь с окружающими и самим собой.
Поэтому чашка чая - это не просто напиток. Это мгновение тишины в стремительном ритме жизни, позволяющее человеку обрести внутреннее равновесие и лучше понять самого себя. Подобно тонкому, но стойкому аромату чая, вьетнамская чайная культура не стремится привлекать внимание, однако бережно сохраняется в памяти, чувствах и повседневной жизни вьетнамцев.
Текст: Бить Ван - Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ