Чайное наслаждение в ритме современной жизни

16/06/2026

Вьетнамская чайная культура никогда не была шумной или показной, но издавна занимала особое место в повседневной жизни людей. В ритме современной жизни искусство «наслаждения ароматом» становится способом обрести душевное равновесие. Чашка чая здесь - не просто напиток, а тонкая связь между человеком, природой и обществом.

Небольшая чайная в центре Ханоя дарит ощущение спокойствия и умиротворения. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Чайное пространство и искусство общения

В одной из чайных, спрятанной в тихом переулке Ханоя, лёгкий аромат чая наполняет уютное пространство с деревянной мебелью, глиняными чайниками и зелёными растениями. Это место стало уголком отдыха для тех, кто хочет на время отвлечься от повседневной суеты.

Чайное пространство – место встреч, общения и рождения новых историй. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

По словам Нгуен Тхань Хюен, опытной чайной мастерицы, первое, что ощущает человек при знакомстве с чаем, – это не вкус, а аромат. Он раскрывается мягко и постепенно, а вслед за ним проявляются терпкость, лёгкая горчинка или едва уловимая сладость, оставляя глубокое послевкусие и особое настроение.

В чайной «Айча» её хозяйка стремится сохранить самобытность вьетнамской чайной традиции. Интерьер, близкий к природе, и чай, привезённый из известных чайных регионов Хазянг, Шонла и Лайтяу, помогают посетителям почувствовать подлинный вкус и аромат вьетнамского чая.

Каждая чашка чая обладает своим оттенком вкуса, однако главное, что остаётся после чаепития, – это ощущение спокойствия и внутренней гармонии. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Посетители не только пробуют чай, но и знакомятся с процессом его приготовления. Каждая заварка раскрывает новые оттенки вкуса и аромата, однако неизменным остаётся чувство умиротворения и душевного равновесия. Глубина вьетнамской чайной культуры Чай присутствует в самых разных сферах жизни вьетнамцев - от официальных встреч до привычного стакана холодного чая на улице. По словам мастера чайного искусства Нгуен Нгок Туана, сегодня всё больше молодых людей проявляют интерес к чаю, сохраняя при этом основные ценности национальной чайной культуры: простоту, гармонию и уважение к человеческому общению. Вьетнамцы издавна выделяли шесть ключевых элементов искусства чаепития: «Во-первых, вода; во-вторых, чай; в-третьих, способ заваривания; в-четвёртых, чайник; в-пятых, пространство; в-шестых, музыка». Качество воды, мастерство приготовления, окружающая обстановка и звуки природы вместе создают полноценное впечатление от чаепития.

Чайное пространство, располагающее к общению и созерцанию. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Особая роль принадлежит человеку, заваривающему чай. Он должен не только хорошо разбираться в чае, но и уметь подобрать воду, чайник, место и подходящий момент. Недаром говорится, что «вода - мать чая»: именно она помогает полностью раскрыть вкус и аромат чая.

По мнению исследователей, история вьетнамской чайной культуры насчитывает многие столетия. Её истоки прослеживаются ещё в поэзии эпохи Ли (1010–1225 гг.), а сама традиция существовала в различных формах - от народного чаепития до чайной культуры интеллектуалов. Несмотря на влияние других культур, вьетнамская чайная традиция сохранила свою самобытность: отсутствие излишней церемониальности, естественность и внимание к внутренним ощущениям.

Оформление пространства в традиционном вьетнамском чайном стиле. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Сегодня, наряду с традиционными сортами, популярностью пользуются ароматизированные чаи с жасмином, лотосом и фруктовыми добавками, которые делают чайные впечатления ещё богаче и разнообразнее. Однако, несмотря на все изменения, главная ценность чая остаётся неизменной: он помогает человеку установить связь с окружающими и самим собой.

Поэтому чашка чая - это не просто напиток. Это мгновение тишины в стремительном ритме жизни, позволяющее человеку обрести внутреннее равновесие и лучше понять самого себя. Подобно тонкому, но стойкому аромату чая, вьетнамская чайная культура не стремится привлекать внимание, однако бережно сохраняется в памяти, чувствах и повседневной жизни вьетнамцев.

Текст: Бить Ван - Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

