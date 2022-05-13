Церемония открытия SEA Games 31: Ради более сильной Юго-Восточной Азии

Большое количество зрителей принимает участие в церемонии

Ровно в 20:00 вечером 12 мая состоялась торжественная церемония открытия 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) — крупнейшего спортивного события региона в 2022 году. Церемония прошла торжественно и величественно на Национальном стадионе Мидинь (Ханой).

С вьетнамской стороны на церемонии присутствовали члены Политбюро: президент государства Нгуен Суан Фук; председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ; заместитель премьер-министра Ву Дык Дам, министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг, многие руководители Партии и Государства, руководители центральных органов, столицы Ханоя, руководители провинций и городов.

Президент Нгуен Суан Фук объявляет об открытии 31-х Игр Юго-Восточной Азии. Фото: Тхонг Нят/ВИА

Художественный номер «Путь во Вьетнам» на церемонии открытия SEA Games 31. Фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

Уникальные художественные номера в рамках церемонии открытия. Фото: Вьет Кыонг, Кхань Лонг/ИЖВ

Художественный номер показывает вьетнамскую традиционную культуру. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ

SEA Games 31 во Вьетнаме — это мост дружбы, укрепляющий солидарность стран Юго-Восточной Азии. Фото: Конг Дат/ИЖВ

С международной стороны присутствовали спикер парламента Сингапура Тан Чуан-Цзинь, министры и главы спортивных делегаций из 11 стран-участниц SEA Games 31, главы международных организаций и послы стран.



На церемонии присутствовало большое количество спортсменов и тренеров из 11 делегаций, принимающих участие в SEA Games 31, которые соревнуются по 40 видов спорта с 4 по 23 мая. Только вьетнамская делегация насчитывает более 1.300 человек.

Открывая церемонию, делегаты присоединились к торжественной церемонии поднятия флага Вьетнама.

Сразу после этого на сцене площадью почти 8.000 кв. м была организована специальная художественная программа с участием более 1.000 артистов и спортсменов с красивыми и величественными образами, знакомящими и пропагандирующими культурные традиции принимающей страны - Вьетнама, чествующими культурную самобытность сообщества стран Юго-Восточной Азии, тем самым укрепляя солидарность, дружбу, уважение, дух самоотверженности и честности, поощряя внутреннюю силу людей через спортивные соревнования.

Спортивные делегации стран Юго-Восточной Азии. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ

Спортивные делегации стран Юго-Восточной Азии. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ

Факел SEA Games 31. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

«Присоединяйтесь к нам, мы будем сиять вместе и покажем силу солидарности, прогрессивного отношения и миролюбия, поддерживая политическую стабильность в Юго-Восточной Азии».

Это послание, которое программа SEA Games 31 хочет подчеркнуть с помощью художественного перформанса. Программа направлена не только на представление и продвижение имиджа Вьетнама, но и на демонстрацию проактивной и творческой позиции, объединяя усилия, чтобы внести свой вклад «Ради более сильной Юго-Восточной Азии».

Текст и фото: Группа репортеров ИЖВ/ВИА



