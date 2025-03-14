Цветок лотоса в картинах педагога Тхюй Хыонг

Цветок лотоса в картинах педагога Тхюй Хыонг

С большой любовью относясь к цветкам лотоса, педагог Тхюй Хыонг привнесла их образ в свои художественные работы.

Выпускница Ханойского педагогического университета по специальности «Преподавания изобразительного искусства», а также обладательница степени магистра по специальности управления образованием, Тхюй Хыонг долгое время преподавала на факультете преподавания изобразительного искусства Ханойского колледжа искусств. В настоящее время она является директором начальной школы Линьнам, но продолжает посвящать себя творчеству.

Выставка учительницы Тхюй Хыонг «Жизненный путь, наполненный любовью – 2024» привлекает внимание многих любителей изобразительного искусства.

Экспозиция, проходящая в галерее Нгокуен в Ханое в рамках выставки «Жизненный путь, наполненный любовью – 2024», особенно заинтересовала публику своими картинами с изображением лотоса.

Тхюй Хыонг поделилась: «Я рисую цветы лотоса с 2018 года. Каждая из моих картин – это история, встреча и воспоминание. Кто-то считает мои картины простыми и наивными, другие отмечают их свежесть и юношескую легкость, а третьи восхищаются их яркостью. Я предпочитаю яркие и четкие цвета. В своих работах я использую три основных оттенка : теплый, холодный и нейтральный, которые символизируют прошлое, настоящее и будущее – вечный цикл жизни на Земле.


Художественные работы связаны с национальными архитектурными традициями.

Образ лотоса в ее работах ассоциируется с разными вещами, такими как животные, объекты национального наследия, природа и вьетнамский народ. Все объединяется, чтобы представить путешествие, полное глубины и смысла.

Посетителей привлекают картины с изображением лотоса учительницы Тхюй Хыонга
Дети, любящие рисовать, с интересом приходят на выставку, чтобы посмотреть картины учительницы Тхюй Хыонга, посвященные цветку лотоса.

Председатель Ассоциации "Друзья вьетнамского наследия" отметил: "Лотос – мой любимый цветок, и я очарован картинами учительницы Тхюй Хыонг. На ее работах изображены животные, близкие человеку, и различные объекты национального наследия, такие как пагода Тхехук, цитадель Колоа и мост Чангтиен в Хюэ. Ее работы кажутся простыми, но в них заложено глубокое внутреннее чувство, от любви к природе страны до любви к жизни, и все они несут в себе много благодарности жизни".

Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг - Перевод: Динь Хонг


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