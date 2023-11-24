Хюэ стремится к будущему при сохранении наследия прошлого

24/11/2023





Хюэ был одной из древних столиц Вьетнама, столетиями оставаясь культурной столицей страны. Культурное наследие Хюэ сильно пострадало во время Вьетнамской войны, но все-таки городу удалось сохранить значимые исторические и архитектурные памятники. Сегодня Хюэ стремится стать одним из городов государственного значения (город центрального подчинения) Вьетнама и к 2030 году стать всемирно известным центром культурного наследия.

Город-символ сохранения объектов культурного наследия

В Хюэ находится два объекта, давно признанных ЮНЕСКО объектами всемирного наследия. В этом году в Хюэ отмечали 30-летие со дня признания Комплекса историко-культурных памятников Хюэ объектом всемирного наследия и 20-летие со дня признания дворцовой музыки города Хюэ объектом всемирного наследия. Пользуясь случаем, в своем поздравительном послании директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элунду Ассомо подчеркнул: «С момента признания Хюэ городом всемирного наследия 30 лет назад мир был глубоко впечатлен этим городом - местом, ставшим не только свидетелем важнейших достижений в части сохранения и развития объектов всемирного наследия, но и символом возрождения Вьетнама. После тягот и разрушений, вызванных многолетней войной, Хюэ превратился из разрушенной сокровищницы культурного наследия в выдающийся город-символ сохранения объектов культурного наследия и международного сотрудничества».

Панорамный вид на цитадель Хюэ, входящую в комплекс памятников Хюэ, признанный ЮНЕСКО объектом Всемирного культурного наследия в 1993 году. Фото: Ле Куи Хоанг Хай

Действительно, те, кто проживал в Хюэ во время войны, не забыли ужасного разрушения города. Одним из свидетелей тех времен стал г-н Тхай Ба Зань. Он проживал в центре Хюэ с 1975 года. Г-н Зань до сих пор испытывает тревогу и горе. «Мой дом находился рядом с Дайноем (императорская цитадель). Каждый день, когда я открывал дверь, я всюду видел руины и развалины дворца. Тогда мое сердце разрывалось от увиденного. Кто бы ни бывал проездом в Хюэ, не мог не пожалеть город!», - поделился он своими переживаниями.

В 1975 году Хюэ вышел из войны разрушенным, опустошенным после бомбежек, стихийных бедствий и пренебрежения со стороны собственных жителей. Множество архитектурных сооружений, храмов, дворцов, мавзолеев, построенных во времена правления династии Нгуен, были сильно разрушены. Деревья были вырублены, участки величественной стены цитадели обрушились от взрывов бомб. Только в районе императорского дворца осталось менее половины из 136 исходных архитектурных объектов. Центр дворца (запретный город – Тыкамтхань) был практически стерт с лица земли. Множество других сооружений постигла схожая участь.

Ранее, в 1968 году произошла битва за Хюэ, которая стала особенно разрушительным событием времен Вьетнамской войны. В течение нескольких недель город был подвергнут сильным американскими бомбардировкам и оказался в эпицентре схватки между формированиями Национального фронта освобождения Южного Вьетнама и американскими войсками. Бои привели к значительным разрушениям и жертвам. Однако, несмотря на эти испытания, Хюэ сумел подняться из руин и стать символом сохранения культурного наследия и международного сотрудничества. Государственные и международные усилия были направлены на восстановление и сохранение архитектурных и исторических достопримечательностей Хюэ. Многие памятники были восстановлены и отреставрированы, в том числе Запретный город, Хюэйский храм литературы, пагода Тхиенму, Королевский мавзолей и др. Система длинных пешеходных коридоров, соединяющих здания Запретного города "Тыкамтхань". Фото: Тхань Хоа Хюэ также активно сотрудничает с международным сообществом в области сохранения культурного наследия. В рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в Хюэ была создана биосферная резервная зона, способствующая сохранению природных и культурных ресурсов региона. Кроме того, в 2003 году дворцовая музыка Хюэ была признана ЮНЕСКО объектом всемирного культурного наследия, что подчеркивает важность культурного наследия города Хюэ для всего человечества.

Хюэ также прилагает усилия по сохранению традиционной культуры, реализуя проект становления «Столицей аозай» Вьетнама.

Сегодня Хюэ привлекает множество туристов из разных стран, которые хотят увидеть его исторические достопримечательности и погрузиться в уникальную атмосферу этого древнего города. Город также является центром образования и исследований, в нем расположено множество культурных и образовательных учреждений.

Таким образом, Хюэ демонстрирует пример возрождения и сохранения культурного наследия после разрушительных событий. Он стал не только символом восстановления Вьетнама, но и примером для других стран в части сохранения и продвижения своего культурного наследия.

Дворец Кьен Чунг находится на стадии завершения после процесса реставрации. Раньше, это место работы и проживания двух королей династии Нгуен: Кхай Динь и Бао Дай. Фото: Тхань Хоа

Становление городом государственного значения

Центр города Хюэ развивается и становится более современным и молодежным, чем раньше. Фото: Ле Куи Хоанг Хай.

По мнению директора Управления культуры и спорта провинции Тхыатхиен-Хюэ кандидата исторических наук Фан Тхань Хая, город Хюэ представляет собой особое явление в истории развития городов Вьетнама. Согласно оценкам многих исследователей, до сих пор Хюэ является одним из самых богатых городов с архитектурным наследием в Юго-Восточной Азии, поэтому провинция Тхыатхиен-Хюэ заслуживает статуса города центрального подчинения.



На основании Постановления Политбюро ЦК КПВ №54-NQ/TW «О строительстве и развитии провинции Тхыатхиен-Хюэ в 2030-2045 гг.», провинция Тхыатхиен-Хюэ прилагает усилия к выполнению важных планов и программ, направленных на превращение Хюэ в город центрального подчинения к 2025 году. Продолжается сохранение и раскрытие ценности культурного наследия древней столицы и культурного самосознания Хюэ с учетом развития его культурных, исторических, экологических, природных, экологических и интеллектуальных особенностей.

Для осуществления этих целей Хюэ должен выработать правильную стратегию, чтобы превратиться в современный город, сохраняя ценности культурного наследия. Можно сказать, что это уникальное направление, поскольку Хюэ не может развиваться также, как города Ханой, Хайфон, Дананг, Кантхо или Хошимин, в которых были высотные здания, плотные промышленные зоны и высокая плотность населения. Напротив, Хюэ должен развиваться в направлении гармонии и устойчивости с ограниченным вмешательством и воздействием на исторические памятники и традиционную архитектурную среду.

В соответствии с этой концепцией, власти Хюэ прилагают усилия для сохранения северной части города, где находится императорская цитадель, занимающая центральное место в Комплексе историко-культурных памятников древней столицы. Власти активно развивают и расширяют южную часть и смежные районы города, где меньше всего памятников и старинных сооружений. Кроме того, они реконструируют и модернизируют инфраструктуру. Благодаря этому облик города Хюэ быстро меняется в сторону современности, динамичности и открытости, сохраняя свою традиционную красоту.

Хюэ укрепляет имиджевую рекламу и международное сотрудничество в сфере культуры со многими странами мира. Фото: Тхань Хоа

Туристка из Ханоя г-жа Фан Тхань Ха, у которой есть возможность часто приезжать в Хюэ, рассказала: «Раньше в Хюэ было грустно. Люди были совсем не откровенны, рано ложились спать. Но теперь Хюэ отличается от того, что было раньше: город становится более динамичным, молодым и свежим, при этом по-прежнему оставаясь замечательным, мирными и гармоничным».

Молодые люди города Хюэ. Фото: Тхань Хоа

По её словам, эффективное сохранение и продвижение культурных ценностей города во многом способствовало развитию Хюэ. Соответственно, культурное наследие становится ядром и движущей силой развития всех аспектов жизни, экономики, культуры и общества. Сегодня Хюэ является типичным фестивальным вьетнамским городом, национальным зеленым городом, а также экологически устойчивым городом АСЕАН, одним из культурных центров АСЕАН.

Хюэ стремится стать фестивальным и культурным городом АСЕАН. Фото: Тхань Хоа

И так, на пути к признанию статуса города центрального подчинения к 2025 году Хюэ не только сохраняет важные объекты культурного наследия, но и превращает их в «мягкую силу» и мотивацию для дальнейшего развития города в будущем.