Хюэ Ань и ее коллекция, вдохновленная Сапой

06/01/2023

Сдетства увлеченнаямодой и стремящаяся создавать одежду, отражающую спецификувьетнамской культуры, молодой дизайнер Фам Тхи Хюэ Ань представила публике свою «Коллекцию 24», вдохновленную жителями и пейзажами Сапы (провинция Лаокай, Северный Вьетнам).

Дизайнер, автор «Коллекции 24» Фам Тхи Хюэ Ань

Родившаяся в провинции Лаокай в семье модельеров Фам Тхи Хюэ Ань с детства питала страсть к моде. После окончания средней школы она поступила в Лондонский институт дизайна и моды в Ханое.

«Я вынашивала идею создания этой коллекции с тех пор, как только начала учиться в институте, стремясь создавать одежду, лучше всего отражающую пейзажи Сапы и представителей х’монгов», – отметила Хюэ Ань.

На протяжении 3 месяцев девушка думала о своей коллекции, затем немало времени потратила на ее создание, причем самые красивые элементы одежды были выполнены с помощью преподавателей института.

Хюэ Ань покупала на рынках и у семей черных х'монгов бывшую в употреблении одежду для создания своей коллекции из парчи и других тканей, структура которых прочнее, чем у парчи.

Ее «Коллекция 24» состоит из 7 лучших образцов, отражающих прекрасные пейзажи, террасированные поля и традиционные жилища этнических меньшинств. Доминирующими цветами являются зеленый, представляющий Сапу, красный и оранжевый, представляющие небо и землю, и розовый – модный в 2022 году цвет./.

«Это моя первая коллекция, затрагивающая модуэтнических меньшинств. Вбудущем я продолжу разрабатывать одежду, вдохновленнуюих культурой, потому что моя родная провинция Лаокай богата материалами для этой одежды», — добавила Хюэ Ань.

Текст: Нган Ха - Фото: Чан Тхань Занг

Перевод: Ча Да



