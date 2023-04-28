Художница Туве Кребс Ланге: два горизонта - одна мечта

28/04/2023

В течение 10 лет датская художница Туве Кребс Ланге, обожающая Вьетнам, путешествовала между двумя странами, помогая Вьетнаму создать команду писателей и иллюстраторов для детских книг.

Желая выразить свою любовью к вьетнамским детям, художница Туве Кребс Ланге нарисовала и опубликовала комикс «Путешествие в сказочный мир»

Делясь своими эмоциями от первой поездки во Вьетнам в 2005 году, г-жа Ланге отметила: «Я полюбила эту страну с первого дня. В первые пять лет пребывания во Вьетнаме мы с моими коллегами из издательства “Кимдонг” побывали в отдаленных районах Вьетнама. В каждой школе, где мы побывали, я видела неподдельную радость у детей во время получения новых книг».

Бывший главный редактор издательства “Кимдонг” Ле Тхи Зат, первой взявшаяся за оказание поддержки г-же Ланге в проекте «Поддержка детской литературы во Вьетнаме со стороны Дании», подчеркнула: «Редко можно встретить женщину, испытывающую такую безграничную любовь к детям, как Туве Кребс Ланге. Она всегда горит страстью и желанием привнести в детский мир жизненные истории и мечты о мирном мире.





В ходе реализации проекта г-жа Ланге и издательство “Кимдонг” организовали восемь акций и создали 15 детских кружков письма и рисования в различных провинциях и городах. Издательство “Кимдонг” также издавало более 300 тыс. книг в год. За 10 лет реализации данного проекта во Вьетнаме сформировалась большая команда детских писателей и иллюстраторов (34 человека) с более чем 100 отмеченными наградами книгами. Этот проект — замечательный подарок со стороны датских писателей, адресованный вьетнамским детям.

Ланге стала одним из пионеров, открывших Вьетнаму жанр фэнтези. Ее сотрудничество с издательством “Кимдонг” изменило подход к детской литературе, в которой иллюстрация стали таким же важным компонентом, как и письмо.

Иллюстрация теперь уже не просто дополнение, а неотъемлемая часть детской книги.

Входя в жюри программы по созданию детской литературы во Вьетнаме, Ланге выступала в качестве эксперта по навыкам письма для вьетнамских авторов и иллюстраторов. Вместе с командой молодых вьетнамских писателей она побывала во многих регионах Вьетнама, чтобы научить авторов и иллюстраторов совместной работе и разработать иллюстрации к рассказам для создания книг, которые понравятся детям. В рамках данного проекта некоторые из книг были изданы и отмечены наградами, в том числе «Истоки снов», «Путешествие», «Уши, которые не спят», «Лучшие сказки мира», «Тет», «Особый подарок» и «Бабочка, связывающая мир воедино».



Редактор издательства “Кимдонг” Минь Ли, который был наставником художницы с первых дней проекта, отметил: «Г-жа Ланге открыла вьетнамским писателям новое направление, вдохновляя их на передачу любви к детям через страницы своих книг. Она развила в команде молодых вьетнамских писателей творческое мышление».



Уголок, иллюстрирующий предметы из сказочного мира, которые так любят вьетнамские дети.

В 2022 году, в часть празднования 50-летия со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Данией, Ланге познакомила вьетнамских читателей с комиксом «Путешествие в сказочный мир». Произведение было создано с целью привить вьетнамским детям более четкое представление о сказочном мире, распахнуть их души к добру и человечности. Посол Дании во Вьетнаме Николай Притц, подчкеркнул: «Я надеюсь, что красивые иллюстрации и интересные истории Туве Кребс Ланге заинтересуют не только детей, но и взрослых, проведя читателей через сказки, которые большинство из нас знает с малого детства. Это прекрасный подарок, который Туве Кребс Ланге преподнесла вьетнамским читателям»./.

Испытывая любовь к вьетнамской детской литературе, художница Туве Кребс Ланге всегда дорожит и приветствует знакомство вьетнамских детей с ее работами.

Текст: Бить Ван - Фото: Конг Дат - Перевод: Динь Хонг