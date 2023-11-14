Художница Данг Ай Вьет и её 10-летнее путешествие по стране

14/11/2023

19 февраля 2010 года, в свой 62-й день рождения, она начала путешествие на небольшим мотоцикле «Charly», прихватив с собой маленький багаж. 10 лет назад художница Данг Ай Вьет начала свое путешествие, во время которого она нарисовала более 2400 портретов вьетнамских матерей-героинь по всей стране, желая сохранить их образы для будущих поколений. Особенно примечательно то, что художница передвигается по стране на небольшом мотоцикле марки «Charly», создавая прекрасные портреты любви и благодарности к Отечеству.

10 лет назад художница Данг Ай Вьет начала свое путешествие, во время которого она нарисовала более 2400 портретов вьетнамских матерей-героинь по всей стране.

Исходя из преодоленного расстояния, можно приблизительно оценить, что за последние 10 лет художница Данг Ай Вьет несколько десятков раз проехала длину S-образной страны (Вьетнама). 19 февраля 2010 года, в свой 62-й день рождения, она начала путешествие на небольшим мотоцикле «Charly», прихватив с собой маленький багаж.

В 2010-2013 гг. художница Данг Ай Вьет была признана первой женщиной, проехавшей на мотоцикле «Charly» по всем 63 провинциям и городам Вьетнама для создания портретов вьетнамских матерей-героинь, а также художником, создавшим наибольшее количество портретов вьетнамских матерей-героинь. Художница Данг Ай Вьет также первой удостоилась звания «Герой Труда периода обновления» (14 апреля 2021 года). Вышеупомянутые звания стали наградой и признанием общества за ее вклад. Во время путешествия сердце художницы переполнялось содержанием стихотворения, которое она часто читала: «Искать славу я не собираюсь/ И сутру тоже не напишу/ Лишь образ матерей найти желаю/ И славу их навеки сохраню».

Говорят, что необычайная сила, которая помогла художнице Данг Ай Вьет преодолеть ограничения в виде здоровья и возраста, наверно, объясняется лишь этими священными ценностями.

Художница подчеркнула: «Мое сердце живет работой. Я буду писать портреты вьетнамских матерей-героинь, пока мое сердце еще бьется». Таким образом, рисование этих портретов является для художницы Данг Ай Вьет способом посвятить свою жизнь сохранению священных ценностей для будущих поколений.

Художница Данг Ай Вьет сравнивает свое путешествие по рисованию матерей-героинь с путешествием по любви к жизни. Она отметила: «Когда мы любим что-то, мы можем преодолеть все препятствия, чтобы добраться туда, куда нам нужно». Эта философия сделала ее путь открытым и наполненным эмоциями несмотря на то, что не все шло гладко.

Данг Ай Вьет вспоминает случай, когда она ехала через перевал и горы, чтобы добраться до северной точки страны - провинции Лаокай. Приехав туда, она узнала, что все матери-героини уже ушли из жизни. В другой раз, когда художница поехала навестить мать Нгуен Тхи Нге в коммуне Дайминь уезда Йенбинь в провинции Йенбай, та была серьезно больна. Художница решила не рисовать, но родственники матери-героини усердно просили нарисовать хотя бы простую картину женщины. И г-жа Данг Ай Вьет рисовала со слезами на глазах.

Для художницы время является фактором, подстегивающим ее путешествие. Она сказала: «Если я решу отдохнуть, а матери-героини в то же время уйдут из жизни, то, даже если я захочу запечатлеть их образы, то уже не смогу».

Её труд и усилия были признаны и награждены различными наградами и званиями, но самое главное для нее - это сохранение памяти об этих женщинах и передача их истории будущим поколениям.

Художница Данг Ай Вьет продолжает свою работу. Даже после 10 лет путешествий она все еще находится в движении, создавая портреты вьетнамских матерей-героинь и продолжая свою миссию по сохранению памяти о них. Художника Данг Ай Вьет распространяет не только свою доброту, но и вдохновление на всех, а особенно на молодое поколение.

Некоторые портреты вьетнамских матерей-героинь

Текст: Тхао Ви - Фото: Тхонг Хай и архив - Перевочик: Чан Хиеу

