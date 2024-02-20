Художница Андо Саеко с её любовью к традиционной вьетнамской лаковой живописи

20/02/2024





Художественное творчество всегда было одним из способов выражения культуры и идентичности народа. Каждая страна имеет свои уникальные художественные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Одним из таких искусств является вьетнамская лаковая живопись. Она привлекает внимание своей изысканностью, тонкостью и уникальностью техники. Японская художница Андо Саеко стала одним из иностранных представителей, которые много лет изучают вьетнамскую лаковую живопись.

По случаю 50-летия установления отношений между Вьетнамом и Японией художница Андо Саэко провела презентацию работ на выставке «Луна» в Японском центре культурного обмена (Ханой). Пользуясь этим случаем, наш журналист провел беседу с художницей Андо Саэко.

Андо Саеко впервые приехала во Вьетнам в 1995 году и была поражен красотой искусства лаковой живописи. Она решила посвятить свою жизнь этому искусству, чтобы продолжить его развитие и глубже изучить его технику и традиции.

В первые годы своего пребывания во Вьетнаме, художница выбрала столицу Ханой, которая является центром вьетнамской лаковой живописи. Здесь она нашела вдохновение и спокойствие, которые помогли художнице раскрыть свой творческий потенциал.

В последующие годы Андо Саеко переехала в Хошимин и, наконец, обосновалась в Хойане в провинции Куангнам, где она продолжает свою карьеру в создании и изучении лаковых картин. Художница отмечает, что искусство вьетнамской лаковой живописи обладает уникальными и привлекательными характеристиками, которые не имеют аналогов в других странах. Она обучалась у своего учителя, художника Нгуен Чи Чунга, который передал ей множество техник и секретов этого искусства.

Художник Андо Саэко работает в своей студии в Хойане. Фото: Архив.

Художник Андо Саэко изучает технику нанесения лака у ремесленника Лам Хыу Чиня. Фото: Архив Андо Саэко.

Вьетнамская лаковая живопись, как отметила Андо Саеко - это не только техника нанесения лака на картину, но и применение его на различных поверхностях, таких как керамика, дерево, бамбук и ротанг. Художница Андо Саеко активно использует традиционные методы, но также экспериментирует с новыми техниками, чтобы создавать современные произведения искусства. Её студия является не только местом для рисования, но и лабораторией, где она разрабатывает и применяет свои собственные техники.

Природа и окружающая среда являются основным источником вдохновения для творчества Андо Саеко. Она находит красоту и гармонию в природных явлениях и пейзажах, которые передает на своих картинах. Например, художница проживает в Хойане во время социального дистанцирования во время пандемии Covid-19. Именно это время позволило ей насладиться тишиной и спокойствием природы. Она создала серию работ, вдохновленных местными пейзажами, в которых передала красоту и умиротворение окружающей среды.

Андо Саеко также активно участвует в выставках и проектах, где представляет свои работы и делится своими знаниями и опытом в области вьетнамской лаковой живописи. Она стремится распространить и сохранить это искусство, чтобы оно не забывалось и передавалось будущим поколениям.

Художница Андо Саеко смогла объединить свою любовь к вьетнамской культуре и искусству со традицией японского искусства. По её словам, сочетание двух культур и традиций делает работы уникальными и привлекательными для зрителей со всего мира.

Сегодня, художник Андо Саеко активно экспериментирует с различными техниками в вьетнамской лаковой живописи, чтобы создать уникальные и современные произведения искусства. Вклад художника Андо Саеко в развитие и популярцию вьетнамской лаковой живописи и её преданность сохранению этого искусства заслуживают признания. Многие работы являются прекрасными примерами того, как художественное творчество может быть средством объединения культур и передачи наследия.