Художник Юичи Кимура и серия книг «Давайте поиграем с малышами»

12/06/2025

Художник Юичи Кимура – друг вьетнамских детей, прибыл в издательство «Кимдонг». Фото: Тхань Занг/ИЖВ

Недавно художник Юичи Кимура посетил Вьетнам, чтобы пообщаться с юными читателями на мероприятии, организованном издательством «Кимдонг». Хотя художнику уже 80 лет, он остается жизнерадостными и энергичным. Каждый раз, приезжая во Вьетнам, он привозит с собой сумку, полную самодельных игрушек. Эти поделки он использует в общении с детьми, помогая им развивать мышление и мелкую моторику через творчество из простых материалов.

Художник Юичи Кимура играет с вьетнамскими детьми во время презентации серии книг «Давайте поиграем с малышами». Фото: Тхань Занг/ИЖВ

Серия из 12 книг «Давайте поиграем с малышами» рассказывает о повседневных привычках детей от 0 до 3 лет – чистке зубов, купании, играх, приеме пищи и многих других. Эти книги создают живой и радостный мир, напоминающий миниатюрную игровую площадку для детей.

С помощью простых историй, ясного и доступного языка, милых иллюстраций и интерактивного формата книжек-раскладушек художник Юичи Кимура мастерски ведет детей в их собственный мир – мир, где уроки о хороших привычках, вежливости, самостоятельности и личной гигиене естественно вплетены в такие игры, как прятки, щекотки, загадки и угадывание действий.



Художник Юичи Кимура рассказывает о значении интерактивных книг «Давайте поиграем с малышами». Фото: Тхань Занг/ИЖВ

Вьетнамские дети встречают художника Юичи Кимуру. Фото: Тхань Занг/ИЖВ

Благодаря уникальному формату книжек-раскладушек серия предлагает удивительные и увлекательные впечатления на каждой странице. Родители также могут проявить творческий подход к чтению, например, задавать вопросы по ходу рассказа, предлагать угадывать имена персонажей или смысл их действий. Такой способ чтения стимулирует воображение ребенка и укреплять связь с детьми.

Особенность серии – повторение действий и деталей в рассказах, что вызывает веселый смех и помогает детям легко запомнить важные уроки. Серия также несет важное послание: уделять время чтению и играм с детьми каждый день – это бесценный подарок, который родители могут подарить своим детям.



Художник Юичи Кимура показывает детям, как играть. Фото: Тхань Занг/ИЖВ

Маленькие читатели Вьетнама на встрече с художником в рамках презентации серии книг «Давайте поиграем с малышами». Фото: Тхань Занг/ИЖВ

Юичи Кимура родился в 1948 году в Японии. До начала карьеры детского писателя он работал в сфере производства анимационных фильмов. Позже он стал автором многих известных детских книг. «Давайте поиграем с малышами» – вторая серия его произведений, изданная во Вьетнаме издательством «Кимдонг». Особенность нынешней поездки художника во Вьетнам – в её особой искренности: все расходы художник покрыл самостоятельно, желая стать другом вьетнамских детей. В свою очередь издательство «Кимдонг» решило направить все доходы от авторских прав на покупку подарков для детей из неблагополучных семей.

Художник Юити Кимура рисует для юных вьетнамских читателей на страницах книги «Давайте поиграем с малышами». Фото: Тхань Занг/ИЖВ

Представитель издательства «Кимдонг» вручает цветы художнику Юичи Кимуре. Фото: Тхань Занг/ИЖВ

«В Японии Юити Кимура уже более 23 лет принимал участие в программе «Kids Classroom» – известной образовательной инициативе, развивающей жизненные навыки у детей. Именно участие в таких активностях, как кукольный театр, кулинария, запуск воздушных змеев и другие занятия с детьми, помогло ему глубоко понять детскую психологию и создавать истории, наполненные сочувствием и любовью».

Художник Юичи Кимура фотографируется с вьетнамскими читателями. Фото: Тхань Занг/ИЖВ

Именно из этого жизненного опыта родилась серия книг «Давайте поиграем с малышами». Она появилась в период, когда Юити Кимура активно участвовал в программе «Kids Classroom» и ежедневно заботился о двух своих внуках. Талант Юити Кимуры также проявляется в его иллюстрациях: он стремится к тому, чтобы в каждой стране, где издаются его книги, иллюстрации были выполнены местными художниками. Во Вьетнаме для работы над серией была приглашена художница Тхюй Ком.

Во время своего пребывания во Вьетнаме Юити Кимура не только встречался с читателями, но и навестил маленьких пациентов, находящихся в трудных обстоятельствах в Центральной детской больнице. Его доброта и искренность оставили в сердцах вьетнамцев образ доброго японского «дедушки». От страниц книг до реальной жизни художник Юити Кимура действительно стал драгоценным другом вьетнамских детей.

Текст: Ван Чан - Фото: Чан Тхань Занг/ИЖВ

Перевод: Динь Хонг