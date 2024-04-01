Художник по маскам из древнего города Хойана

01/04/2024

Искусство росписи масок из папье-маше способствовало тому, что Хойан стал творческим городом ЮНЕСКО. Фото: Архив Центра культуры, спорта, радио и телевидения Хойана

В районе древнего города Хойана, внесенного в список объектов всемирного наследия, живет художник, посвятивший более 40 лет искусству росписи масок из папье-маше. Тысячи его работ играют роль «культурных посланников», рассказывающих интересные истории о городе и центральной провинции Куангнам.



Ремесленник Буй Куи Фонг, которому уже за 70, более четырех десятилетий посвятил искусству. Сначала он зарабатывал на жизнь росписью львиных голов, а затем стал мастером пения бой, также известного как туонг (классический театр). Дни, проведенные в сопровождении странствующих театральных трупп, не только подпитывали его страсть к пению, но и удовлетворяли жажду странствий.



Ремесленник Буй Куи Фонг, которому за 70, посвятил этому искусству более четырех десятилетий. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Однако из-за страсти к живописи он ненадолго задержался в профессии. Вернувшись к любимому ремеслу, г-н Фонг начал расписывать маски из папье-маше вместо львиных голов. Эти вещи, казалось бы, не имеют ничего общего друг с другом, но техники декорирования львиных голов и росписи масок туонг имеют сходство в строгих правилах дизайна, цвета и высокой оценки.



Несмотря на разную тематику, предметы сохраняют художественный стиль масок туонг. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

В Хойане художник открыл мастерскую «Маски времени», где он работает, выставляя и продавая свои изделия.



Несмотря на то, что мастерская г-на Фонга не очень большая, ее посещает множество людей, особенно иностранных туристов. Люди приходят туда из любопытства к уникальному пространству и к его талантливому и веселому владельцу. Г-н Фонг всегда готов обслужить посетителей, рассказывая им о красоте и уникальности искусства росписи масок туонг из папье-маше.

Художник открывает мастерскую «Маски времени». Фото: Тхань Хоа/ИЖВ. Находясь под глубоким влиянием классического театра, г-н Фонг привнес это вдохновение в свою технику росписи. Ей характерны четкие линии и детали, а также использование цветов в соответствии с концепцией инь и ян, в которой используется только пять основных цветов: красный, черный, белый, темно-желтый и зеленый.

Художник Буй Куи Фонг и его уникальные работы. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ.

В мастерской художника помимо театральных масок, расписанных по старинным правилам, есть множество изделий на различную тематику: уличные торговцы, девушки, деревенские пейзажи, наследие Хойана, любовные пары, портреты, цветы и даже современные абстрактные изображения. Талант художника заключается в обновлении ассортимента своих работ с целью удовлетворить вкусы покупателей, сохраняя при этом суть национальной культуры.



Мастерская «Маска времени» небольшая, но в нее приходит множество людей, особенно иностранных туристов. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ.

Роспись масок соответствует традиционному стилю, характерному для вьетнамского народа, и отличается от китайской оперы или других видов искусства.

«Во вьетнамских масках используется всего пять цветов, тогда как в китайских - от восьми до десяти. В рисунке цветовые пятна китайских масок могут смешиваться и перекрываться, тогда как цветовые пятна масок нашей страны очень четкие», - подчеркнул художник.



Г-н Фонг всегда использует мотивы человеческого счастья, потому что он хочет обратить взгляд людей на красоту истины и добра. За 40 лет художник создал тысячи масок.



Текст: Тхань Хоа - Фото: Тхань Хоа и архив - Перевод: Динь Хонг

