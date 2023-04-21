Художественная резьба по камню в Ниньване

21/04/2023

На протяжении более тысячи лет каменные изделия, изготовляемые ремесленниками Ниньвана, украшали дома, королевские дворцы, пагоды и храмы во многих провинциях Вьетнама.

Каменная церковь Фатзием (уезд Кимшон пров.Ниньбинь) является одним из старинных архитектурных сооружений, изготовленных ремесленниками деревни Ниньван.

Одним из уникальных районов бывшей столицы Хоалы (ныне уезд Хоалы в провинции Ниньбинь) является коммуна Ниньван. Она известна не только за счет своей древней истории, но и благодаря традиционному ресмеслу - художественной резьбе по камню. На протяжении более тысячи лет каменные изделия, изготовляемые ремесленниками Ниньвана, украшали дома, королевские дворцы, пагоды и храмы во многих провинциях Вьетнама.



В прошлом Ниньван был одной из известнейших деревень, в которых местные жители занимались изготовлением каменных изделий. Однако до сих пор в деревне никто точно не знает, когда появилось это ремесло. Местные жители Ниньвана почитают мастера Хоанг Сунга (?-?), выходца из провинции Тханьхоа, как основателя традиционного ремесла деревне.

По словам старожилов деревни, Ниньван был известен изготовлением каменных изделий для королевских дворцов при династиях Динь (968-980 гг.) и ранних Ле (980-1009 гг.). Тогда в пагодах, храмах и больших сооружениях тогдашней столицы Хоалы активно устанавливали каменные скульптуры и статуи.



В период правления династии Ли (1010-1225 гг.), следуя примеру короля Ли Тхай То, большинство ремесленников деревни Ниньван переселились в новой столицу Тханглонг (нынешний Ханой). Мастера продолжали заниматься своим ремеслом, участвуя в строительстве сооружений для королевских дворцов династии Ли. Своими руками эти ремесленники из Ниньвана и их потомки изготовили многочисленные каменные статуи, крепостные стены, а также возвели пагоды и храмы во многих провинциях страны.



Некоторые типичные сооружения и изделия художественной резьбы по камню в деревне Ниньван до сих пор сохранились в важных исторических местах страны, таких как древняя столица Хоалы, мавзолей принцессы Лиеу (уезд Вубан в провинции Намдинь), каменная церковь Фатзием (уезд Кимсон в провинции Ниньбинь), мавзолей императора Кхай Диня (г.Хюэ), статуи Будды в пагоде Хыонгтить (г.Ханой), храм Тайви (г.Хоалы, провинйи Ниньбинь)...



На протяжении почти десяти последних лет ремесло каменщиков в Ниньване шаг за шагом развивается, сохраняя традиционные особенности. Согласно статистическим данным, в настоящее время в коммуне Ниньван насчитывается около 80 частных предприятий и 600 мануфактур, расположенных в 10 ремесленных деревнях. Их ежегодная прибыль составляет около 200 млрд донгов.



Ремесленники из Ниньвана говорят, что изготовление каменных изделий должно пройти через множество этапов, среди которых выбор сырья является наиболее важным. Художественная ценность изделия зависит от качества каменных блоков, поэтому отбором сырья занимаются только опытные мастеры.

Здесь мы познакомились с мастером Зыонг Ван Тхангом. Он является одним из опытнейших ремесленников. Зыонг Ван Тханг отметил: «Это ремесло требует от мастера дотошности и изобретательности. Молодым ремесленникам необходимо понимать, что успех зависит не только от их таланта. Самое важное - усердно учиться и много работать. Чем они больше работают, тем быстрее и красивее изготовляют изделия».

Произведения изобразительного искусства из камня в Ниньване столь же разнообразны, как памятники, гробницы, церкви, статуи Будды, курильницы, книги для писем и пр. Из простых камней ремесленники Ниньвана изготовляют уникальные изделия, пользующиеся популярностью среди отечественных и зарубежных заказчиков.

Раньше все этапы обработки камня в Ниньване осуществлялись вручную. Сегодня, современная машинная техника помогает в работе, благодаря чему производительность труда заметно выросла. Резьба по камню в Ниньване не только позволяет создавать материальные ценности, но и призвана подчеркнуть богатство культурных и духовных ценностей, традиционную самобытность местных жителей./.

Текст и фото: Нгуен Нгок Линь

