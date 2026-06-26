Хо Куанг Куа – человек, выведший вьетнамский рис на мировой рынок

26/06/2026

На засоленных полях дельты Меконга инженер Хо Куанг Куа более 40 лет занимается селекцией высококачественных сортов риса. Результатом этой работы стал ST25 - сорт, признанный «лучшим рисом в мире» и ставший символом нового курса вьетнамского сельского хозяйства: повышения ценности продукции за счет качества, научных инноваций и устойчивого развития.

От засоленных полей к мировому бренду

Вместо наращивания объемов производства Хо Куанг Куа и его коллеги последовательно работали над созданием серии сортов ST (аббревиатуры от названия провинция Шокчанг), проводя сотни вариантов скрещивания и многолетние испытания. После более чем 20 лет исследований был выведен ST25 - сорт с длинным, белым, ароматным и мягким зерном, устойчивый к засоленным почвам.

Инженер Хо Куанг Куа, апрель 2026 года. Фото: Ле Минь/ИЖВ

Хо Куанг Куа с коллегами наблюдает за развитием сортов ST на опытных полях в провинции Шокчанг. Фото: Архив

В 2019 году ST25 был признан «лучшим рисом в мире», что стало важной вехой для вьетнамского рисоводства и подтвердило конкурентоспособность, основанную на качестве и национальной идентичности.



Хо Куанг Куа сочетает научные исследования с практикой на полях, лично наблюдая за развитием растений, тесно работая с фермерами и корректируя технологию возделывания на основе их опыта. По его мнению, сорт имеет ценность только тогда, когда приносит реальную пользу сельхозпроизводителям.



Устойчивое развитие сельского хозяйства



В начале 2024 года модель безопасного производства риса, инициированная ученым, расширилась с 500 до около 3000 гектаров в провинции Шокчанг и других регионах, объединив почти 2000 хозяйств и обеспечивая около 18 000 тонн риса в год.

Создатель сорта ST25 на фоне спелых рисовых полей. Фото: Ле Минь/ИЖВ

За более чем 40 лет, отданных рисовым полям, инженер Хо Куанг Куа стал одним из символов современного вьетнамского сельского хозяйства. Он не пошёл по пути замкнутых лабораторных исследований, а большую часть жизни провёл на рисовых полях Юго-Западного Вьетнама, где без лишнего шума выводил новые сорта и искал решения для проблем рисоводства.

Радостные улыбки создателя сорта ST25 и фермеров юго-запада Вьетнама на фоне созревших золотых рисовых полей. Фото: Ле Минь/ИЖВ

Радостные улыбки создателя сорта ST25 и фермеров юго-запада Вьетнама на фоне созревших золотых рисовых полей. Фото: Ле Минь/ИЖВ

ST25 обеспечивает стабильную урожайность около 6 тонн с гектара, при этом цена на 2000–3000 донгов за килограмм выше, чем у обычного риса. Модель также помогает снижать производственные затраты, улучшать качество почв и сокращать использование химических веществ.



Хо Куанг Куа подчеркивает, что переход к новым технологиям земледелия должен быть гибким, основанным на диалоге и постепенном сопровождении фермеров на каждом этапе.

За признанием лучшим рисом в мире стоит кропотливая и упорная работа инженера, посвятившего всю свою жизнь повышению ценности вьетнамского «золотого зерна». Фото: Ле Минь/ИЖВ

Рабочие управляют упаковочной линией на предприятии по производству оригинального риса ST25 под брендом «Онгкуа» в провинции Шокчанг. Фото: Ле Минь/ИЖВ

Рабочие управляют упаковочной линией на предприятии по производству оригинального риса ST25 под брендом «Онгкуа» в провинции Шокчанг. Фото: Ле Минь/ИЖВ

После международного успеха сорт ST25 вступил в новый этап, связанный с созданием, защитой и укреплением позиций бренда на рынке. Товарный знак «Рис Онгкуа ST25» уже зарегистрирован и защищён в ряде зарубежных стран. Для самого создателя - Хо Куанг Куа - стабильное качество остаётся лучшим способом сохранить доверие потребителей.

Представители оргкомитета конкурса «Лучший рис в мире» вручают кубок в честь сорта риса ST25 инженеру Хо Куанг Куа и группе авторов. Фото: архив

В возрасте более 70 лет инженер Хо Куанг Куа по-прежнему регулярно работает в поле, продолжая свой научный путь, посвящённый продвижению вьетнамского риса на мировую арену и укреплению его позиций на глобальной аграрной карте.

Текст: Ле Минь - Фото: Ле Минь/ИЖВ и Архив