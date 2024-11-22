Хошимин: динамичный город на берегу реки Сайгона

22/11/2024





За свою более чем 300-летнюю историю развития город Хошимин (раньше Задинь, а затем - Сайгон) всегда ассоциировался с реками, особенно с протекающей через центр города рекой Сайгоном. На берегах этой реки были построены большие пристани Биньдонг, Батьданг и Нязонг, а также система каналов для речного транспорта. Благодаря своему положению на берегу реки Сайгона, Хошимин станет одним из центральных городов Азии в будущем.



Непрерывное развитие города на берегу Сайгона

С 2000-х годов власти города Хошимина заинтересовались развитием прибрежных ландшафтов и городских территорий. Они начали реализовать программы по улучшению рек и каналов и организовывать международные конкурсы по поиску идей по городскому планированию. Кроме того, стали приглашать отечественных и иностранных экспертов для реализации многочисленных исследовательских программ по городскому архитектурному планированию города.

Таким образом, город начал развиваться вдоль берегов рек, расширяясь в сторону Тхудыка, перенося порты и пристани, которые больше не были целесообразны в центральной части города. В 2021 г. был основан город Тхудык (город в составе г. Хошимина), давший новый толчок развитию Хошимина. Ранее, в 2012 г., в городе был построен 9-километровый канал Ниеулоктхинге, простирающийся от района Танбиня через ряд центральных районов города до реки Сайгона.

Кроме того, местные власти инициировали несколько мероприятий, таких как укрепление русла реки Сайгона, строительство набережных вдоль реки, строительство современных мостов, развитие речных автобусных маршрутов, планирование архитектуры по обе стороны реки, открытие парков, развлекательных зон и общественных культурных пространств.

В настоящее время многие районы вдоль реки Сайгона превратились в молодые, современные прибрежные городские районы. Они гармонично развиваются на стыке между речным и городским пространством. Также можно упомянуть такие сооружения, как парк «Пристань Батьданг» (1-й район), пристань Нязонг (4-й район), жилой квартал Тханьда-Бинькуой (район Биньтхань), городской район Винхоумс (район Биньтхань), парк Тхаодиен (город Тхудык) и городской район Сала (город Тхудык). Председатель народного комитета г. Хошимина Фан Ван Май заявил, что администрация срочно реализует три важных плана развития города в ближайшем будущем. В частности, реку Сайгон определили в качестве центра городского планирования в новую эпоху, отведя ей ключевую роль в общем планировании. По данным Управления планирования и архитектуры г. Хошимина, местные власти поставили перед собой цель: к 2030 г. сделать городское пространство на берегу реки Сайгона современным туристическим направлением в Азии. В этом проекте большое внимание уделено культурным ценностям и многолетней истории земли в планировании будущего развития города.

Развитие колоссального потенциала речного туризма. Город Хошимин представляет собой крупный туристический центр Вьетнама. В нем проходят многочисленные культурные мероприятия и фестивали с целью привлечения туристов. Одним из самых известных мероприятий за последние два года стал фестиваль на реке Сайгоне. Данное событие стало выдающимся местным туристическим событием, открывшим новый взгляд на чрезвычайно впечатляющий экспериментальный туризм на реке Сайгоне со множеством праздничных и спортивных мероприятий.

В 2024 г. темой фестиваля стал «Легендарный корабль» на пристани Нязонг. Художественная программа «Легендарный корабль» включала в себя 5 глав, рассказывающих историю особых судов, приходивших и уходивших по реке Сайгону, которые тесно связаны с важными вехами в истории города Хошимина. Программа, рассказавшая 300-летнюю историю становления и развития г.Хошимина, подарила местным жителям и туристам интересные и уникальные впечатления.



Речной фестиваль г.Хошимин вдохновляет посетителей на путешествия. Фото: Нгуен Луан

По этому случаю на реке Сайгоне состоялось множество захватывающих спортивных мероприятий, таких как шоу парапланов, флайбординг, гонки на водных каноэ, речной парад и театр кукол на воде.

Во время речного фестиваля было открыто множество туристических направлений, связанных с рекой Сайгоном, таких как тур по Нязонгу-Кханьхою, посещение парка Батьданга, исторического моста Басона, канала Ниеулока-Тхинге и ряда речных пристаней. В рамках туров было организовано множество веселых, развлекательных и спортивных мероприятий. Насыщенность событий в течение недели предоставила местным жителям и туристам достаточно времени, чтобы получить массу впечатлений.

Музыкальное представление на берегу реке Сайгон в рамках Речного фестиваля г.Хошимин. Фото: Нгуен Луан

Речной фестиваль способствует продвижению потенциала и максимизации экономической, культурной и туристической ценности реки Сайгона. Через серию туристических, культурных, развлекательных, художественных и спортивных мероприятий, кулинарных туров и шоппинга местные власти демонстрируют туристам большой потенциал города. Они хотели бы превратить потенциал реки Сайгона в туристический бренд, который внесет свой вклад в увеличение темпов роста экономики города Хошимина и развитие богатой культурной самобытности.

В последние годы в городе эффективно и широко реализуется ряд мер по развитию речного туризма, а именно: речные электросуда, круизы по реке Сайгону, культурно-туристические мероприятия. Во время экскурсии по реке Сайгону и каналу Ниеулок-Тхинге можно насладиться кофе и понаблюдать за пейзажами на берегу реки Сайгона.





Люди развлекаются на берегу реки Сайгон. Фото: Нгуен Луан

По мнению архитектора Нго Вьет Нам Сона (Ассоциация архитекторов г.Хошимина), г.Хошимин может украсить и развить водное пространство в центральной части города, особенно по обе стороны от реки Сайгона, начиная от полуострова Тханьда (район Биньтхань) до полуострова Тантхуана (7-й район).

При этом в будущем районы Тханьда и Бинькуой будут развиваться в качестве экологических и академических городков, а районам Чыонгтхо и Тхаодиен будут приданы образы современных творческих городских районов, предназначенных для международного культурного обмена, что сыграет свою роль в преображении прибрежной части центра города.

Можно сказать, что развитие туризма, культуры, спорта и искусства, связанное с развитием прибрежных городов, подарит городу Хошимину большой потенциал, сделает его образцом гармонично устойчивого развития и превратит в территорию достойной жизни для всех людей.



