Хошимин: вехи полувекового развития

01/07/2026

Полвека назад крупнейший город Вьетнама официально получил имя президента Хо Ши Мина – и за прошедшие десятилетия прошёл впечатляющий путь развития. Из города, сильно пострадавшего от последствий войны, Хошимин постепенно превратился в экономический локомотив страны, центр инноваций, современный и динамично развивающийся мегаполис, став одним из наиболее ярких символов политики обновления и международной интеграции Вьетнама.

Стойкость в преодолении трудностей и стремление быть локомотивом развития

2 июля 1976 года на первой сессии Национального собрания Вьетнама VI созыва была принята резолюция о переименовании города Сайгон – Зядинь в город Хошимин. Это историческое решение стало выражением глубокой любви и уважения вьетнамского народа к Президенту Хо Ши Мину, а также открыло новый этап развития крупнейшего города на юге страны.

Современный облик города Хошимина на берегах реки Сайгон. Фото: Зянг Шон Донг

В первые годы после воссоединения страны город столкнулся с многочисленными социально-экономическими трудностями, включая инфляцию, дефицит товаров, безработицу и недостаточно развитую инфраструктуру, ослабленную годами войны. Тем не менее в национальной стратегии развития Хошимин неизменно определялся Партией и Государством как крупнейший экономический локомотив страны. Город шаг за шагом преодолел эти вызовы и превратился в один из ключевых двигателей экономического роста Вьетнама.

На новом этапе развития город продолжает демонстрировать способность успешно преодолевать трудности, реализуя ряд крупных инфраструктурных проектов, включая строительство межрегиональных кольцевых автодорог № 3 и № 4, скоростной автомагистрали Хошимин - Мокбай, а также развитие системы городского метрополитена. Эти проекты создают прочную основу для устойчивого развития и укрепления транспортной связанности между регионами.

Панорама города Хошимина на берегах реки Сайгон. Фото: Зянг Шон Донг



Сотни высотных зданий формируют современный архитектурный облик города Хошимина. Фото: Зянг Шон Донг

После расширения административных границ площадь города Хошимина составляет 6 772 кв. км, численность населения превышает 14 млн человек, а трудовые ресурсы насчитывают около 7,67 млн человек. К 2030 году город ставит цель стать современным и цивилизованным мегаполисом, центром инноваций и глубокой региональной интеграции в Юго-Восточной Азии. Согласно стратегическому видению до 2045 года, Хошимин должен войти в число ста городов мира с наиболее высоким качеством жизни, стать азиатским центром экономики, финансов, услуг, образования и здравоохранения, обеспечивая самобытное, устойчивое развитие, богатое культурной идентичностью.

Здание Continental Saigon - одно из исторических архитектурных сооружений в центре города Хошимина. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

На нынешнем этапе развития Хошимин продолжает реализовывать специальные механизмы, предусмотренные резолюциями Национального собрания, создавая условия для реализации прорывных инициатив, включая внедрение модели городского развития, ориентированной на общественный транспорт (TOD), проработку проекта высокоскоростной железной дороги Бентхань – Канзё, создание умного города, гибкую адаптацию к изменению климата и продвижение всеобъемлющего «зеленого» перехода.

Город Хошимин концентрирует инвестиционные ресурсы на развитии транспортной инфраструктуры в целях стимулирования экономического роста и повышения качества жизни населения. Фото: Ле Линь

29 апреля 2026 года в городе Хошимине одновременно началось строительство четырех ключевых проектов: Центральной площади и Административного центра города Хошимина, второй линии метрополитена на участке Бентхань –Тхутхьем, Международного университетского городка и ландшафтного парка Бенняронг – Кханьхой. Ожидается, что реализация этих проектов придаст новый импульс развитию города и будет способствовать формированию современного, динамичного и полного жизни мегаполиса. Современные мосты через реку Сайгон способствуют изменению архитектурного облика города и развитию его транспортной инфраструктуры. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ Выступая на церемонии начала строительства, Председатель Народного комитета города Хошимина Нгуен Ван Дыок подчеркнул, что реализация этих проектов будет способствовать формированию мегаполиса регионального значения, совершенствованию системы общественного транспорта, повышению эффективности городского управления, а также созданию гармоничного городского пространства, сочетающего современное развитие с сохранением исторических и культурных ценностей. Современный, цивилизованный и человечный мегаполис Развитие транспортной инфраструктуры и городской среды стало наиболее наглядным мерилом масштабных преобразований Хошимина за полвека после присвоения ему имени Президента Хо Ши Мина. Из густонаселенного города с ограниченной инфраструктурой Хошимин превратился в один из наиболее динамично развивающихся экономических центров Вьетнама с современной транспортной системой и постоянно расширяющимся городским пространством.

Ожидается, что метрополитен станет одним из ключевых факторов преобразования городского пространства Хошимина. Фото: Чан Ле Хюи

К 2030 году Хошимин планирует завершить строительство 232 км линий городского метрополитена. Фото: Хонг Дат/ВИА

Такие знаковые сооружения, как финансовая башня Bitexco Financial Tower, небоскреб Landmark 81, а также многочисленные современные проспекты, мосты и тоннели во многом сформировали современный архитектурный облик Хошимина. Транспортная сеть города, включающая более 4 тыс. км автомобильных дорог и сотни больших и малых мостов, не только расширила городское пространство, но и значительно улучшила транспортную связанность Хошимина с соседними провинциями региона.

Такие объекты инфраструктуры, как проспекты Вованкиет, Нгуенванлинь и Фамвандонг, магистраль Дьенбьенфу, тоннель Тхутхьем под рекой Сайгон, а также мосты Басон и Фуми стали яркими вехами в развитии городской инфраструктуры Хошимина

Особое значение имеет первая линия метрополитена Бентхань - Суойтьен, открывшая новый этап модернизации системы общественного транспорта. Помимо сокращения времени в пути, она способствует формированию нового, цивилизованного и экологичного городского образа жизни.

Город Хошимин остается привлекательным местом для жизни и профессиональной самореализации благодаря постоянно улучшающимся условиям городской среды. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Параллельно с развитием инфраструктуры город активно реализует проекты по реконструкции каналов, благоустройству городской среды, расселение временного жилья вдоль рек, расширению зеленых зон и улучшению экологической обстановки. Эти меры являются важной частью стратегии устойчивого развития, в центре которой находится человек.

Новый импульс развитию города придало расширение его территории в результате объединения с провинциями Биньзыонг и Бариа - Вунгтау с 1 июля 2025 года. В новых условиях Хошимин рассматривается как полицентрический мегаполис, один из ключевых центров роста Юго-Восточного региона Вьетнама, а также как региональный центр экономики, финансов, науки и технологий, логистики, цифровой и «зеленой» экономики.

Ритм жизни Хошимина отличается гармоничным сочетанием традиций и современности. Фото: Чан Тхе Фонг

Преобразования города отражаются не только в современных инфраструктурных объектах, но и в повседневной жизни его жителей. За прошедшие 50 лет Хошимин сумел сохранить присущие ему дух взаимопомощи, открытость и динамизм - качества, ставшие неотъемлемой частью самобытности крупнейшего города страны.

По словам 75-летнего Нгуен Ван Хая, живущего в Хошимине с периода до 1975 года, изменения коснулись не только архитектурного облика города, но и качества жизни его жителей. По его мнению, современный Хошимин отличается высокой динамикой развития и жизненной энергией, сохраняя при этом традиции взаимопомощи, человечности и гостеприимства.

Романтичные мгновения сайгонской молодёжи. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

Традиционный вьетнамский наряд аозай на улицах города Хошимина. Фото: Чан Тхе Фонг

Полвека нося имя дядюшки Хо, город окончательно утвердился в качестве экономического локомотива страны, центра инноваций и международной интеграции Вьетнама. Реализация масштабных инфраструктурных проектов наряду с курсом на строительство «умного», экологичного и устойчивого города создает прочную основу для дальнейшего превращения Хошимина в современный мегаполис, обладающий высокой конкурентоспособностью как в регионе, так и на мировой арене.

Текст: Шон Нгиа

Фото: Ле Минь, Нгуен Луан, Тхонг Хай/ИЖВ; Чан Тхе Фонг, Зянг Шон Донг, Чан Ле Хюи



