Хойан: очаровательное наследие

«Источающий атмосферу древности, как китайский Лицзян», «романтичный, словно итальянская Венеция», или «спокойный, как нидерландский Гитхорн» — так описывает Хойан (провинция Куангнам) большинство туристов, имевших возможность посетить это место, также известное как «город титулов». Никого не удивил быстрый рост туристической популярности Хойана как внутри страны, так и за рубежом сразу после открытия Вьетнамом границ после длительного закрытия страны из-за эпидемии COVID-19.



Незабываемый город

Объект всемирного наследия Хойан множество раз признавался самым очаровательным и романтичным древним городом в мире. Вот уже на протяжении двух лет бушующая пандемия COVID-19 парализует туристическую деятельность по всему миру, однако при этом Хойан по-прежнему регулярно упоминается в международном туристическом сообществе.

На протяжении двух лет пандемии Хойан продолжал получать признание международных СМИ и удостаиваться престижных наград, войдя в число 25 лучших туристических городов мира 2020 года (Travel & Leisure), 15 лучших городов Азии 2021 года (Travel & Leisure) и удостоившись звания «Лучшее культурное городское направление Азии 2021 года» (World Travel Awards). Совсем недавно Хойан вошел в десятку самых гостеприимных городов мира 2022 года по версии Traveler Review Award и стал одним из самых романтичных мест в мире 2022 года по версии Time Out. Это демонстрирует, что Хойан обладает уникальным очарованием для местного и глобального туризма.

Туристы катаются на лодке по реке Хоай. фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Расположенный на берегу поэтической реки Хоай, 400-летний город очаровывает своей безмятежной античной красотой. Здесь стоят ряды старинных домов с поросшими мхом черепичными крышами и характерными желто-известковыми стенами. Спустя сотни лет люди, приезжающие в Хойан, все еще могут увидеть силуэт оживленного торгового порта, запечатленный в более чем 1 000 памятниках на улицах, в домах, залах собраний, пагодах, святилищах, церквях и древних колодцах. Их можно увидеть даже в маленьких переулках, в традиционных блюдах, манере поведения и гостеприимстве местных жителей.

Хойан — типичный азиатский портовый город. Уже в конце XVI века он приютил представителей разных видов культуры со всего мира. Наряду с ярким отпечатком вьетнамской культуры, в Хойане можно увидеть колорит Китая, Японии, а также западных стран, таких как Португалия, Испания, Нидерланды и Франция, торговцы из которых открыли для себя этот чудесный город много веков назад.

Рестораны и магазины Хойана готовы принять туристов. Фото: Бао Уен/ИЖВ

Хотя Хойан тщательно охраняется как объект особого наследия, он, к счастью, не «заморожен» как музей, а живет и дышит, как оживленный город. Сегодня жизнь здесь кипит, как и сотни лет назад. Жители Хойана хранят культурное наследие, живут с ним и защищают его, день за днем все больше и больше приобщаясь к его древнему городскому культурному пространству. В Хойане туристы могут легко встретить сцены повседневной жизни, которые заставят их почувствовать себя как на съемочной площадке старинного фильма. Это действительно уникальный опыт.

Краски, звуки и ритм жизни сливаются воедино, создавая уютный, дружелюбный, спокойный и романтичный Хойан, который не похож ни на один другой город. BBC однажды описала Хойан как «завораживающий город, утопающий в желтом цвете». Известный шеф-повар и писатель Энтони Бурден, впервые попробовав популярный хойанский баньми, сказал: «Это же симфония в хлебе!». Крупные газеты по всему миру сравнивают Хойан с «миниатюрной азиатской Венецией», самым очаровательным и романтичным местом в мире.

Все это создает непередаваемое очарование Хойана, красивого и незабываемого древнего города, оставляющего глубокий след любви и ностальгии в сердцах туристов.

Город, заставляющий тебя вернуться

В 2022 году у туризма Вьетнама появилась возможность возродиться, первой ласточкой чего стало возобновление международных рейсов с 15 февраля. Заявление Вьетнама о полном открытии всех туристических мероприятий с 15 марта этого года и, в частности, решение Куангнама объявить Год туризма, в рамках которого состоится более 60 мероприятий, обещает стать предпосылкой для мощного импульса восстановления туризма в Хойане.

Танцы в честь объявления 2022 года Годом туризма. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

На данный момент около 70% гостиниц Хойана возобновили деятельнось, есть сведения о 80-90% занятости гостиниц в выходные дни. В апреле, спустя всего десять дней после того, как Куангнам успешно организовал церемонию открытия Года туризма под девизом «Куангнам — направление зеленого туризма», количество внутренних туристических поездок резко возросло. Хойан также принял делегации иностранных туристов, состоявшие из 126 американцев и 50 немцев.

Американские туристы первыми посетили Хойан сразу после открытия Вьетнама для туризма. Фото: Центр культуры, спорта и телерадиовещания города Хойана

Прежде многие туристические агентства, газеты и блогеры из Южной Кореи и Таиланда также посетили город в поиске туров. Все это является положительными признаками того, что туризм в Хойане быстро восстановится.

В дополнение к наслаждению «миниатюрной азиатской Венецией», туристы также могут исследовать интересные окрестности, такие как, кокосовый лес Камтхань, миниатюрный Юго-Западный Вьетнам в Хойане, деревню Чакуе, которая является родиной столетнего овощеводства, признанного объектом национального нематериального культурного наследия, гончарную деревню Тханьха, возраст которой превышает 500 лет, плотницкую деревню Кимбонг, датируемую 16 веком. Если же проехать немного дальше, то можно посетить святилище Мисон, внесенное в список Всемирного культурного наследия наряду с такими известными реликвиями, как Ангкор-Ват (Камбоджа), Паган (Мьянма) или Боробудур (Индонезия).

Выдающаяся ценность пейзажей, культуры, окружающей среды и услуг является причиной того, что Хойан высоко ценится как качественное туристическое направление. Старый город предлагает опыт интеграции культурных, экологических и развлекательных факторов, что является моделью туризма, которая, как ожидается, займет трон в «постпандемический» период. Посещение Хойана после нескольких месяцев «сдерживания» станет идеальным путешествием, которое подарит непередаваемые эмоции./.

Текст: Тхань Хоа

Фото: Бао Уен, Тхань Хоа, Хоанг Ха, Тат Сон и архив Центра культуры, спорта и телерадиовещания города Хойана

Техника и графика: Чанг Нюнг

Перевод: Динь Хонг