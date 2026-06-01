Хойан - многоцветная симфония в сердце древнего наследия

01/06/2026

Говоря о Хойане, невозможно не вспомнить объект Всемирного наследия с его старинными улицами, замшелыми черепичными крышами и золотистыми стенами, отражающимися в спокойных водах реки Хоай. Однако особую жизненную силу этому месту придаёт не только его красота, но и тонкое переплетение различных культур, прежде всего вьетнамской, японской и китайской, сформировавших в сердце древнего наследия уникальное пространство традиций, архитектуры, верований.

Старинные улицы и дома Хойана несут яркие черты культурного взаимодействия Вьетнама и Китая. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

В прошлом Хойан был процветающим международным торговым портом, куда заходили купеческие суда из Японии, Китая и западных стран. Благодаря выгодному расположению в устье реки город стал важным пунктом морского «Шёлкового и керамического пути», а также местом формирования многонационального и многокультурного сообщества.

Японский мост-пагода - яркий символ духовной и культурной связи между Вьетнамом и Японией на протяжении веков. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Хойан остаётся «живым наследием», всегда открытым миру, - это ярко проявляется в бережном и гостеприимном отношении местных жителей к своему наследию и туристам. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Архитектура Хойана стала живым отражением эпохи расцвета древнего торгового порта. В старинных домах гармонично сочетаются традиционные вьетнамские деревянные конструкции, китайские декоративные элементы и японская сдержанная простота. Японский мост-пагода остаётся ярким символом культурной и духовной связи между Вьетнамом и Японией, протянувшейся сквозь века.

Жизнь Хойана ощущается не только в старинных фасадах, но и в традициях, обычаях и духовной культуре местных жителей. Культурное переплетение особенно заметно в разнообразии верований - от местных божеств до почитаемых персонажей китайской культуры. Китайские залы собраний «Фуцзянь» и «Гуандун» служат не только местом встреч китайской общины, но и важным духовно-культурным пространством всего города. Особую атмосферу создаёт праздник фонарей в полнолуние, наполняющий старый город ощущением уюта, ностальгии и спокойствия.

Программа художественного обмена между Вьетнамом и Японией в старом квартале Хойана. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Даже кухня Хойана отражает культурное смешение. Лапша «каолау» напоминает японский удон, мясо «чашао» хранит китайские гастрономические традиции, а зелень из деревни Чакуэ придаёт блюдам яркий вьетнамский колорит.

Именно статус «живого наследия» стал одной из причин включения Хойана в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Жители по-прежнему обитают в старинных домах, сохраняя религиозные обряды, фестивали и народное искусство «байчой».

На протяжении более чем четырёх столетий Хойан не замыкался в себе ради сохранения прошлого, а оставался открытым миру, принимая и гармонично соединяя культурные ценности Японии, Китая и многих других стран.

Праздник Нгуентиеу - яркое проявление общих культурных традиций вьетнамской и китайской общин Хойана. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Программа художественного обмена между Вьетнамом и Японией в старом квартале Хойана. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Сегодня Хойан привлекает туристов не только как известное направление на карте мира, но и как уникальное культурное пространство, где прошлое соединяется с настоящим, а Вьетнам - с мировым сообществом.

Текст: Тхань Хоа - Фото: Тхань Хоа/ИЖВ и Архив



