Французские сердца с вьетнамской душой

29/05/2026

Французские супруги Битру и Гролье во время посещения одной из вьетнамских школ. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

В апреле этого года супруги Битру и Гролье посетили начальную школу Линьнам в квартале Хоангмай города Ханоя. Их переполняли эмоции и чувство любви, когда они оказались в окружении открытых и доброжелательных учеников. В этой школе, расположенной на окраине столицы, обучается более 2000 учащихся, и более 30 из них находятся в трудной жизненной ситуации. Супруги подарили школьникам велосипеды, учебные принадлежности и игрушки.

Господин Битру рассказал, что за многие годы он посетил множество бедных школ в сельских районах Вьетнама, где дарил детям велосипеды. Однако это учебное заведение в Ханое стало первой городской школой, в которой ему довелось побывать. По его словам, ученики здесь отличаются скромностью, старательностью и уважаением к окружающим. Именно это особенно тронуло его.

Супруги Битру и Гролье были глубоко тронуты, увидев, как дети с искренней радостью поют и танцуют, выражая любовь к своей Родине. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Школьники с большим восторгом принимали милые подарки, которые супруги Битру и Гролье специально выбрали и купили во Вьетнаме. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Однако для супругов Битру и Гролье благотворительность выходит далеко за рамки обычной гуманитарной помощи. Они чувствуют глубокую связь с Вьетнамом как с родной землёй, и потому неизменно возвращаются сюда, чтобы дарить тепло и заботу своей второй Родине. Отец госпожи Гролье был родом из Ханоя, поэтому каждое возвращение во Вьетнам для неё - словно возвращение домой. Она всегда с глубоким трепетом принимает доброту местных жителей и стремится всё глубже познавать землю своих предков.

Несмотря на то что у супругов уже было четверо родных детей, они приняли решение взять на воспитание детей из Вьетнама - и обе приёмные дочери стали для них родными. Впервые они приехали во Вьетнам в 1998 году, чтобы удочерить девочку по имени Амандин, а в 2006 году снова вернулись, чтобы принять в семью вторую дочку - Джейд. Когда девочки подросли, супруги захотели, чтобы они больше узнали о своей исторической Родине. Вместе с тем семья Битру и Гролье всегда стремилась помогать тем детям, которым в жизни повезло меньше.

В 2014 году супруги основали ассоциацию Les Étoiles d’Hanoi («Звёзды Ханоя»), чтобы воплотить эту мечту в жизнь. Их благотворительная организация объединила многих французских и международных друзей, активно участвующих в общественной деятельности.

Главными адресатами помощи Les Étoiles d’Hanoi стали школы, где обучаются дети из малообеспеченных семей. Госпожа Гролье сказала: «Мы уделяем особое внимание детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и хотим, чтобы они росли здоровыми, сильными духом и полными сил для успешной учёбы».

Ассоциация Les Étoiles d’Hanoi собрала под своим крылом людей, искренне любящих Вьетнам и его жителей. Благодаря этому участники организации с самоотдачей развивают благотворительные инициативы, укрепляют дружеские и культурные связи между Францией и Вьетнамом, а главное - открывают двери школ перед вьетнамскими детьми из бедных семей.

Супруги Битру и Гролье передают велосипеды детям из малообеспеченных семей начальной школы Линьнам в Ханое. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Супруги лично вручают школьникам полезные и значимые подарки. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Радость супругов Битру и Гролье во время вручения подарков детям, преодолевающим жизненные трудности. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Супруги Битру и Гролье вместе с детьми продолжают регулярно приезжать во Вьетнам для участия в благотворительных программах. Бывает, что дети заняты учёбой, и тогда супруги отправляются во Вьетнам вдвоём - но непременно хотя бы раз в год, чтобы подарить детям пусть и небольшую, но радость.

По словам госпожи Гролье «Самая большая награда для меня - видеть улыбки детей. Я всем сердцем привязана к Вьетнаму. Во Франции мы раз или два в год проводим благотворительные мероприятия по сбору средств, чтобы иметь возможность снова приехать на помощь вьетнамским детям. Наша цель - продолжать сопровождать и помогать детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и мы надеемся, что сможем сделать ещё больше».

Супруги Битру и Гролье фотографируются на память с учителями начальной школы Линьнам в Ханое. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Тёплое беседа супругов с педагогами начальной школы Линьнам в Ханое. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Во время визита в начальную школу Линьнам супруги Битру и Гролье приняли участие в торжественной церемонии поднятия флага, где ученики исполняли государственный гимн и песни пионерской организации, выражая гордость за свою Родину. Учителя школы воспитывают в детях самостоятельность, чувство благодарности и силу духа, помогающую преодолевать жизненные трудности.

Супруги Битру и Гролье общаются с учениками класса 2A4 начальной школы Линьнам в Ханое. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Тёплые и трогательные моменты общения супругов Битру и Гролье с учениками начальной школы Линьнам в Ханое. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Возвращаясь во Францию, супруги Битру и Гролье неизменно увозят с собой тепло вьетнамской земли и продолжают делать всё возможное, чтобы дарить лучшее детям Вьетнама. Этот простой, но согретый любовью порыв остаётся самым ценным и светлым чувством - гораздо большим, чем сами подарки, которые были вручены детям.

Текст: Бить Ван - Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ