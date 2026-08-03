Французская архитектура в сердце Хошимина

03/08/2026

От собора Сайгонской Богоматери и Центрального почты до старинных вилл — французское архитектурное наследие стало неотъемлемой частью облика Хошимина. Эти здания ценны не только как памятники зодчества: они хранят живую память нескольких поколений, отражая историю культурного взаимодействия и развития города

Филиал Музея имени Хо Ши Мина в городе — здание, более известное как причал Няронг (квартал Сомтьеу), — было построено в 1863 году. Этот архитектурный памятник гармонично сочетает западную и восточную строительные традиции. Фото: Нгуен Луан/ВИА. Фото: Нгуен Луан/ ИЖВ

Построенное в 1863 году на берегу реки Сайгон французской судоходной компанией Messageries Maritimes, здание пристани Няронг выделяется массивными колоннами, арочными окнами во французском стиле и крышей с традиционным декоративным мотивом «два дракона, обращённые к луне». Фото: Нгуен Луан/ ИЖВ

Среди современных стеклянных небоскрёбов и оживлённых центральных улиц французские архитектурные сооружения остаются узнаваемыми символами Хошимина. Спустя более чем столетие после возведения они не только сохраняют свою неповторимую художественную ценность, но и стали частью коллективной памяти города, формируя своеобразие этого динамичного и открытого миру мегаполиса.

Истоки этого архитектурного наследия восходят ко второй половине XIX века, когда французская администрация начала перестраивать Сайгон в соответствии с принципами европейского градостроительства. По мнению специалистов в области архитектуры, главным достоянием того периода стали не только отдельные здания, но и современная концепция планировки города. Система широких проспектов, площадей, парков и зелёных общественных пространств заложила основу современного облика Хошимина.

Собор Сайгонской Богоматери был освящён в 1880 году. Здание выполнено в классическом европейском средневековом стиле с элементами романской архитектуры, двумя колокольнями и открытой кладкой из красного кирпича. Фото: Нгуен Луан/ ИЖВ

Особая ценность французской архитектуры Хошимина заключается в том, что она не стала простым воспроизведением европейских образцов. Эти сооружения представляют собой результат творческой адаптации к местным природным и культурным условиям. Чтобы защититься от тропической жары и сезонных ливней, зодчие использовали просторные галереи, вентиляционные жалюзи, высокие скатные крыши и декоративные элементы, вдохновлённые местными традициями. Такое органичное сочетание западных инженерных решений и восточной философии породило самобытный индокитайский архитектурный стиль, который сегодня считается одним из наиболее ценных объектов культурного наследия Вьетнама.

По словам архитектора Нгуен Чыонг Лыу, способность воспринимать новое, не утрачивая собственной самобытности, всегда была отличительной чертой Хошимина. Это особенно ярко проявляется в архитектурных памятниках города, где зарубежные художественные направления были органично адаптированы к местным условиям и стали естественной частью повседневной жизни и культуры.

Прогуливаясь по центру, исторические памятники встречаешь практически на каждом шагу: собор Сайгонской Богоматери с фасадом из красного кирпича, сочетающим романский и готический стили; Центральную почту с просторным металлическим сводом; Городской театр Хошимина, напоминающий роскошные французские оперные театры; здание Народного комитета города, выполненное в духе европейских дворцов. Для жителей Хошимина эти сооружения являются не просто туристическими достопримечательностями, а важной частью городской памяти.

Центральная почта Сайгона — одно из самых популярных мест для фотографирования среди туристов. Фото: Нгуен Луан/ ИЖВ

Впечатляющий сводчатый потолок Центральной почты Сайгона. Фото: Нгуен Луан/ ИЖВ

Музей изобразительных искусств Хошимина (квартал Бентхань), построенный в 1934 году, выполнен в стиле барокко начала XX века. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ Не менее примечателен и Музей изобразительных искусств Хошимина, разместившийся в бывшем особняке известного предпринимателя Хыа Бон Хоа. В его облике органично сочетаются западные формы и восточные декоративные элементы, наглядно отражая многообразие культур, сформировавших уникальную идентичность Сайгона — Хошимина.

Музей города Хошимина (квартал Сайгон), построенный в 1890 году, занимает площадь свыше 1 700 кв. м. Комплекс включает двухэтажное главное здание и боковой корпус, выполненные в стиле классицизма и неоренессанса с гармоничным сочетанием европейских и азиатских архитектурных элементов. Фото: Нгуен Луан/ ИЖВ

По словам исследователя Чан Хыу Фук Тиена, многие старинные виллы и исторические здания обладают ценностью, далеко выходящей за рамки зодчества. Они хранят память о выдающихся людях и ключевых событиях, связанных с формированием и развитием города. Сохранение этих объектов означает сохранение исторической памяти города для будущих поколений.

Здание Народного суда Хошимина (квартал Бентхань), построенное в 1885 году по проекту архитектора Жюля Бурара, является одним из самых величественных и знаковых памятников французской колониальной архитектуры города. Фото: Нгуен Луан/ ИЖВ