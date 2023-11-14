Фонарики в народном стиле

14/11/2023

Бумага и бамбук в качестве материала в сочетании с народными картинами хангчонг и донгхо в руках участников проекта "Magic of color" («Магия цвета») помогают каждому создать уютное и яркое пространство для собственного дома.

Создательница проекта «Магия цвета» г-жа Нгуен Тхи Хыу рассказала, что идея возникла в результате организации мероприятий, на которых все желающие могли попробовать изготовить народные картины. Затем, в 2020 году, команда пришла к изготовлению изделий народного искусства, сделав виды народной картины ближе к повседневной жизни. Команда проекта предлагает не только фонари, но и глиняные изделия, канцелярские принадлежности и сумки с образцами народных картин. Однако именно изготовление фонарей стало самыми популярными и любимыми, потому что красота народных картин полностью раскрывается лишь при включении света.

По словам Нгуен Тхи Хыу, для создания фонаря сначала нужно разработать идею дизайна, а затем изготовить каркас. Дизайн фонаря ориентирован на символику народной культуры, такую как образы барабанов, храмов, пагод и др.

Особенность фонарей заключается в том, что они не предназначены лишь для Фестиваля середины осени, а становится прикладными вещами в повседневной жизни. Кроме использования в качестве украшения во время праздников, фонари также можно использовать как декоративные светильники в жилом пространстве, таком как спальня, ресторан и пр.

После создания дизайна фонаря участники проекта вместе приступают к его изготовлению, нанося рисунок на бумагу и прикрепляя его к каркасу фонаря. В своих работах коллектив «Магия цвета» всегда черпает вдохновение из вьетнамских народных картин, таких как религиозные картины, картины донгхо и хангчонг, отражающие повседневную жизнь. На фонарях можно увидеть мотивы из народных картин, такие как танец льва, шествие с драконом и народные игры для детей.

По словам г-жи Нгуен Тхи Хыу, в современной жизни люди могут считать, что народная картина им не подходит, поэтому их целью является приведение этого вида искусства в соответствие с современной жизнью, чтобы постепенно появление народных картин стало частью современной жизни.

По ее словам, фонарики, во-первых, можно использовать в жилых помещениях как декоративное освещение: можно подвешивать или размещать на столе, обеденном столе, книжной полке или в любом другом месте, чтобы создать декоративную изюминку. Они придают уникальный вид и способствуют созданию интересного и стильного жилого пространства.

Во-вторых, для создания мягкого света: при включении фонари излучают мягкий и теплый свет, создавая теплую и расслабляющую атмосферу в гостиной, спальне или ванной. Свет фонарей может помочь создать расслабляющее пространство и создать ощущение покоя.

В-третьих, они могут стать интересным и значимым подарком для родственников, друзей или партнеров. Благодаря своему уникальному дизайну и сочетанию народной росписи и освещения фонарики могут стать уникальным и запоминающимся подарком.

В-четвертых, для оформления особых мероприятий: фонарики можно использовать для украшения особых мероприятий, таких как дни рождения, юбилеи, фестивали или свадьбы. Они создают романтическое и стильное пространство, придавая вечеринке особую и неповторимую атмосферу.

В-пятых, для украшения курортных помещений: фонарики можно использовать для украшения курортов, отелей и спа-центров. Они создают расслабляющее пространство и привносят ощущение близости к народной культуре.

Короче говоря, фонари можно использовать как часть внутреннего декора, создавая теплый свет и привнося стильное и уникальное жилое пространство в повседневную жизнь.