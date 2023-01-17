Фестиваль Кате

17/01/2023

Представители народности чам из провинций Биньтхуан и Ниньтхуан отмечают Фестиваль Кате, организовывая различные церемонии и культурные мероприятия.

Фестиваль Кате, который отмечается в начале июля (октябрь по солнечному календарю), является важнейшим событием в жизни этнической группы чам — последователей брахманизма. В этом году фестиваль, организованный в башне По Сах Ины в городе Фантхиете, посетило множество местных жителей и гостей города.

Пожилая Тхонг Тхи Няи из городка Малам (уезд Хамтхуанбак, провинция Биньтхуан) рассказала, что каждый год она вместе со своими родственниками и соседями приезжает на два дня к башне, чтобы принять участие в данных мероприятиях.

Церемония открытия врат главной башни. Фото: Хыу Тхань



Ритуал подготовки подношения. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ У подножия сооружения Няй и ее друзья готовят различные пирожки, чтобы предложить их гостям храма, такие как баньдоусань (из зеленой фасоли), баньтет (из липкого риса, кокоса и зеленой фасоли) и баньгынг (имбирное печенье). Образ чамов в их традиционной одежде, направляющихся к башне с подносами на головах, становится привычным во время Фестиваля Кате.

В эти праздничные дни проводятся многочисленные ритуалы, такие как открытие двери главной башни, шествие в костюме богини По Сах Ины и омовение у алтаря Линга-Йони, которые, среди прочего, выражают уважение и благодарность богам и предкам, защищающим своих потомков; стремление к здоровой, мирной, благополучной и счастливой жизни, а также надежду на благоприятный климат и хороший урожай.



В рамках мероприятия также проходили различные популярные забавы: игра на традиционных музыкальных инструментах, конкурс народных песен и танцев, конкурс исполнения на саранайском рожке, традиционные костюмы, толкание риса, упаковка пирогов и многое другое.

Народные мелодии и танцы сочетались со звуками барабанов гинанг и паранынг, а также трубы саранай, создавая живую атмосферу во всей горной местности. Помимо этого на празднике были представлены элементы чамской культуры, такие как ткачество, керамика и парча, а также местные деликатесы. Все это проводилось в рамках яркого, красочного и значимого Фестиваля Кате-2022.

Учащийся Биньтхуанского профессионального училища Тхонг Тхай Бао продемонстрировал свои знания фестивальных обычаев деревни. Он фотографировал и рассказывал туристам о проводимых ритуалах. «Мне нравится открывать для себя культуру и историю, особенно народности чам. Фестиваль — это возможность встретиться, поболтать и выразить свои чувства близким, а также весело провести время после года учебы или напряженной работы», — сказал молодой человек.

Фестиваль Кате народности чам был признан Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама одним из 15 крупнейших во Вьетнаме, войдя в список объектов национального нематериального культурного наследия в соответствии с Решением № 776/QĐ-BVHTTDL./.

Текст: Сон Нгиа - Фото: Нгуен Тханг, Хыу Тхань, Хоанг Ха

Перевод: Динь Хонг