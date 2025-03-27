Фестиваль Гаутао

27/03/2025

Праздник Гаутао является одним из традиционных народных праздников, проникнутых многовековой культурной и религиозной деятельностью народа монг в двух коммунах Хангкиа и Пако в уезде Майчау пров.Хоабинь. Этот праздник не только стал поводом для того, чтобы общество выразить благодарность предкам и богам, но и возможностью сохранить и развить уникальную культурную самобытность нации.

Гаутао, что в переводе с языка монг означает «игра на открытом воздухе» или «игра на холме», является уникальным праздником, который изначально проводился только в кругу семьи для молитвы за детей. С течением времени этот фестиваль стал общинным событием, куда собираются жители всей деревни. Сегодня его значение расширилось: помимо молитв о детях, он включает просьбы о благоприятной погоде, обильном урожае и мирной жизни.

Церемония благодарения проводится под деревом "Нэу", является самым важным ритуалом фестиваля Гаутао.

Центром торжеств становится священное дерево “Нэу”, символизирующее соединение неба и земли. Шест, выполненный из прочного бамбука, устанавливается в центре площадки, а его верхушка, обращенная на восток, украшается красным и черным льном, цветами клейкого риса и пучком местного растения «суи». Каждый элемент имеет свое значение: лен символизирует уважение к предкам, рис — изобилие, а «суи» — плодородие.

Шаман проводит главную церемонию под флагштоком с подношением риса, водки, петуха и др. Он зажигает благовония и читает молитвы, сжигая бумажные деньги от имени жителей деревни, чтобы донести их просьбы до богов. После молитвы он ведет всех вокруг дерева «Нэу» в танце, напевая песню «Тинь чай», в которой выражается благодарность богам.

Традиционный конкурс по приготовлению рисовых лепешек стал мероприятием, которое привлекает множество людей.

Люди участвуют во многих уникальных народных играх.

После окончания главной церемонии начинается веселье: на площади проходят уникальные народные игры, такие как метание пао и толкание палок. Мальчики и девочки в ярких костюмах играют на дудочках и танцуют, создавая живую атмосферу. Монгские флейты звучат на протяжении всего праздника, побуждая всех присоединиться к традиционным танцам.

Немаловажным событием фестиваля является конкурс по приготовлению рисовых лепешек, который привлекает внимание туристов со всего мира. Фестиваль Гаутао длится весь день, погружая участников в радостную атмосферу.

Гаутао символизирует приближение весны и является возможностью для народа монг выразить почтение к предкам и богам, сохраняя и популяризируя свои культурные ценности. Это событие не только укрепляет солидарность этнических групп, но и пробуждает национальную гордость, объединяя всех в вере в процветание и счастье в новом году.