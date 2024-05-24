Фестиваль воды в Юго-Восточной Азии

24/05/2024

Будучи одним из самых важных традиционных фестивалей Юго-Восточной Азии, Фестиваль воды в некоторых странах стал очень популярным туристическим направлением для иностранных путешественников. Это связано с тем, что праздник носит широкий общественный характер, все участники танцуют и поют, плещутся в воде и наслаждаются бесконечной радостью в атмосфере свежести, а также желают друг другу удачи в новом году.



Ежегодно в середине апреля в некоторых странах Юго-Восточной Азии проводится Фестиваль воды. Несмотря на то, что в каждой стране праздник имеет свое собственное название, например, Бунпимай в Лаосе, Чолчнамтмай в Камбодже и Вьетнаме, Сонгкран в Таиланде и Тингьян в Мьянме, он везде имеет схожую структуру.

После религиозных церемоний в храмах и пагодах люди выходят на улицы с ведрами, тазами, шлангами или водяными пистолетами, чтобы облить друг друга. Затем водой окропляют дома, алтари, скот и производственные орудия.



В эти дни в столице Лаоса Вьентьяне улицы словно облачаются в «новые платья» из золота, а цветы докхуна сверкают на улицах, возвещая о наступлении нового года в «стране миллиона слонов». Территория храмов украшается разноцветными флагами и цветами. Монахи выносят во двор статуи Будды, чтобы паломники и туристы могли совершить церемонию омовения. Согласно верованиям, ритуал приносит свежесть и процветание живым существам, а также является способом выразить уважение и укрепить свою веру в Будду, также он помогает людям обратиться к добру.



Жители Лаоса проводят ритуал омовения Будды. Фото: ВИА

И этнические кхмеры в Лаосе, и лаосцы во Вьетнаме празднуют Тэт (Новый год по лунному календарю) в радостной атмосфере, всегда ориентируясь на свои корни и храня многочисленные уникальные культурные особенности, такие как повязывание цветных ниток на запястье, что символизирует мир и удачу. Также есть множество других обычаев, таких как выпуск рыб, птиц и черепах; шествие в честь Сангханы (богини весны); гонки на лодках.

Жители «страны пагод» празднуют традиционный Новый год Чоулчнамтмей мирно и радостно, несмотря на жаркие и суровые погодные условия. Улицы Пномпеня красиво украшаются, но выглядят менее многолюдными, чем обычно, поскольку жители столицы возвращаются в свои деревни, чтобы воссоединиться со своими семьями и встретить Новый год в соответствии с традиционными камбоджийскими обычаями.



Сонгкран в Чиангмае (Таиланд) в этом году стал особенным, поскольку Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) накануне внесла этот праздник в список нематериального культурного наследия человечества, а провинция Чиангмай была выбрана Министерством культуры Таиланда в качестве одной из пяти провинций, наиболее ярко отражающих культуру страны.

Серия мероприятий, организованных в рамках фестиваля, представляет собой сочетание традиций и современных развлекательных мероприятий в рамках Сонгкрана. Праздник также направлен на развитие местной экономики и туризма.



Танец сап на Всемирном фестивале воды Маха Сонгкран-2024. Фото: ВИА

Новый год Тингьян дает старт множеству религиозных мероприятий в Мьянме. Перед наступлением темноты празднование начинается с музыки, пения и танцев. Затем по сигналу раздается выстрел из пушки, после чего люди выходят на улицы с кувшинами с водой, молятся и выливают жидкость на землю. Это самое жаркое время года, поэтому многие люди наслаждаются этим обычаем.

Среди танцев, звуков барабанов и радостной музыки местные жители и иностранные туристы, независимо от достатка, религии, возраста, пола, дружно участвуют в Фестивале воды и разделяют друг с другом радость этого чудесного дня.

Учителя одной из школ Вьентьяна во время Фестиваля воды. Фото: ВИА

Фото: ВИА - Текст: ИЖВ/ВИА

Дизайн: Чанг Нюнг - Перевод: Динь Хонг