Фестиваль вегетарианской кухни-2024

В фестивале приняло участие около 130 спонсоров, включая общественные организации, предприятия и рестораны. Одним из главных событий в рамках мероприятия стала дегустация блюд, приготовленных из натуральных, чистых и безопасных ингредиентов, в формате шведского стола. На прилавках были представлены вегетарианские версии характерных блюд различных территорий: суп фо и вегетарианские баньчынги (рисовый пирог квадратной формы) представляли северную, бунбохюэ (суп с лапшой) - центральную, а баньсео (вьетнамский блинчик) - южную части страны. Посетители также смогли попробовать блюда разнообразных кулинарных традиций, приготовленные по-вегетариански, в том числе итальянскую пиццу, американские бургеры и корейский фо.

Еще одной особенностью мероприятия стала возможность принять участие в мастер-классах по вегетарианской кулинарии и конкурсах, направленных на обучение приготовлению вкусных и питательных блюд. Это дало необходимые знания и навыки не только новичкам в изучении вегетарианства, но и тем, кто ведет этот образ жизни на протяжении многих лет.

Вегетарианский баньчынг и вьетнамская колбаса на фестивале.

«Это долгожданное событие для вегетарианского сообщества. Речь идет не только о наслаждении вкусными блюдами из разных регионов, но и о возможности познакомиться с другими людьми, которые разделяют идею экологически чистого образа жизни», - сказала давняя вегетарианка Нгуен Тхи Ван Ань.