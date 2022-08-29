Фам Тхи Хонг Тхань: три рекорда по тяжелой атлетике на SEA Games 31

29/08/2022

Фам Тхи Хонг Тхань родилась в 1999 году в провинции Хайзыонг. Приехав в провинцию Нгеан, чтобы обучаться плаванию в Центре спортивной подготовки, она влюбилась в тяжелую атлетику. Тренеры обнаружили, что природные качества Тхань отлично подходят для занятий тяжелой атлетикой, поэтому они убедили ее заняться этим видом спорта.

Во время тренировок у Тхань была возможность поехать учиться в Южную Корею, но она решила отложить поездку, чтобы сосредоточиться на тяжелой атлетике. По словам девушки, она ни разу не пожалела о своем выборе.

Фам Тхи Хонг Тхань с золотой медалью.

После пяти лет практики в 2019 году она впервые приняла участие в SEA Games на Филиппинах. В своем дебютном выступлении на большой арене 20-летняя спортсменка превзошла все ожидания и выступила зрелищно, завоевав золотую медаль в весовой категории до 64 кг среди женщин.

Счастливчики, присутствовавшие в гимназии Центра спортивных соревнований и тренировок Ханоя 21 мая 2022 года на SEA Games 31, до сих пор не могут забыть о напряжённом соперничестве между тяжелоатлетками в категории 64 кг.

В тот день у Хонг Тхань были достойные соперницы: Цабита Альфия Рамадани (Tsabitha Alfiah Ramadani) из Индонезии и Квинилитан Андо Элрин Энн (Quinilitan Ando Elreen Ann) из Филиппин. В рывке штанги, сразу после того, как Хонг Тхань подняла 98 кг, установив рекорд SEA Games, Квинилитан Андо Элрин Энн подняла 100 кг. Цабита Альфия Рамадани также добилась успеха. Затем Хонг Тхань увеличила вес до 101 килограмма и добилась успеха; филиппинская спортсменка превзошла ее, подняв 103 килограмма и побив отметку, только что установленную вьетнамской спортсменкой. Находясь под сильным давлением в такой очень ответственный день, Хонг Тхань все же покорила штангу весом 104 килограмма, став, таким образом, спортсменкой с наивысшим достижением в рывке штанги и установив новый рекорд SEA Games.

В толчке штанги спортсменки из Индонезии и Филиппин подняли 120 кг. Однако вновь Хонг Тхань благодаря силе, решительности и выдающимся способностям достигла успеха, совершив толчок 126-килограмовой штанги, установив новый рекорд.

В сумме Хонг Тхань выполнила свой рекордный хет-трик на Играх Юго-Восточной Азии с весом 230 кг, что на 16 больше, чем предыдущая отметка, и сравнялась с достижением спортсменки, завоевавшей бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в 2020 году./.