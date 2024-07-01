Устойчивое развитие морской экономики Вьетнама

01/07/2024

Острова и моря - это священные компоненты суверенитета страны, места для выживания и развития. Имея преимущество в виде 3 260 км береговой линии и почти 3 тыс. больших и малых островов, Вьетнам поставил перед собой цель стать сильной морской державой, богатой морскими ресурсами и устойчиво развивающейся.

В настоящее время 28 из 63 провинций и городов центрального подчинения во Вьетнаме имеют береговую линию, в том числе 125 прибрежных уездов и 12 островных уездов (Кото, Вандон, Катхай, Батьлонгви, Конко, Хоангса (острова Спратли), Лисон, Чыонгса (Парасельские острова), Фукуи, Кондао, Киенхай и Фукуок). Вьетнам, насчитывающий около 3 тыс. больших и малых островов, обладает богатыми источниками минеральных ресурсов, таких как редкие металлы, титановая руда, кварцевый песок и металлические минералы, такие как золото и олово.

Стратегия устойчивого развития морской экономики Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2045 года определяет, что «Вьетнам должен стать сильным и богатым морским государством, развивающимся устойчиво и безопасно. Устойчивое развитие морской экономики должно быть тесно связано с обеспечением национальной обороны и безопасности, защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности».



Так, морское пространственное планирование состоит из четырех регионов. Море в северной части страны и прибрежный район (Куангнинь – Ниньбинь), а именно Хайфон и Куангнинь, развивающиеся в качестве морского экономического центра, ключевого экономического региона дельты реки на севере страны, связанного с международным портом Латьхуен - врат и движущей силы развития в регионе, а также Куангнинь, выступающий в качестве национального туристического центра, который сообщается с основными международными туристическими центрами в регионе и в мире.

Море в северо-центральной части страны и прибрежный район, а также центральное побережье (Тханьхоа - Биньтхуан): развитие глубоководных международных перевалочных портов, специализированных морских портов, связанных с промышленными, нефтегазовыми, электроэнергетическими, возобновляемыми источниками энергии и экологически чистыми промышленными комплексами; развитие крупных туристических центров; аквакультура, ловля и переработка морепродуктов, логистические услуги и рыболовная инфраструктура.



Море на юго-востоке страны и прибрежный район (Бариа - Вунгтау - Хошимин): развитие международных контейнерных морских портов, портовые логистические услуги, услуги по обеспечению безопасности на море, разведка нефти и газа, перерабатывающая промышленность, поддержка отраслей и услуг нефтегазовой промышленности.

Море в юго-западной части страны и прибрежный район (Тиензанг – Камау – Киензанг): фокусирование на превращении Фукуока в мощный центр морского экотуризма и обслуживания международного масштаба; развитие газовой промышленности, газопереработки, электроэнергетики, возобновляемые источники энергии, аквакультура, ловля и переработка морепродуктов, логистические услуги, инфраструктура рыболовства; связь с крупными экономическими центрами региона и мира.



45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО утвердила досье, признав комплекс залива Халонга и архипелага Катба (провинция Куангнинь и город центрального подчинения Хайфон) объектом Всемирного природного наследия. Фото: ВИА

В прошлом, несмотря на быстрые, сложные и беспрецедентные изменения в международной ситуации, столкнувшись с многочисленными трудностями и проблемами, морская экономика Вьетнама добилась успехов и внесла большой вклад в общее развитие страны. Связь между морским экономическим развитием и национальной обороной и безопасностью укрепилась на всех этапах: от планирования до инвестиций и другой производственной и деловой деятельности.

«В целом морская экономика добилась успехов и внесла большой вклад в общее развитие страны. Связь между развитием морской экономики и национальной обороной и безопасностью укрепилась на всех этапах, от планирования до инвестиций и другой производственной и деловой деятельности. Военно-морские силы, береговая охрана, пограничная охрана и рыбная охрана были усилены с точки зрения потенциала и боевой готовности. Позиции национальной обороны и безопасность народа сохраняются и укрепляются все больше», - прокомментировал начальник Управления морей и островов Вьетнама Нгуен Дык Тоан.

Благодаря правильному направлению целей и прорывам, а также политической решимости, морская экономика Вьетнама добилась определенных успехов, открыв новый период устойчивого развития морской экономики в соответствии с моделью голубой экономики.



Фото: ВИА - Текст: ИЖВ - Перевод: Динь Хонг