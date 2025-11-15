Усиливается позиция Вьетнама в АСЕАН
С 26 по 28 октября 2025 года премьер-министр Фам Минь Чинь возглавлял высокопоставленную вьетнамскую делегацию, принявшую участие в 47-м саммите АСЕАН и связанных с ним встречах в Куала-Лумпуре (Малайзия). Это событие стало значимой вехой в укреплении позиций Вьетнама на международной арене и в рамках АСЕАН.
47-й саммит АСЕАН собрал около 30 глав государств и правительств, включая важных партнеров, таких как Китай, США, Япония, Южная Корея и Индия. В ходе саммита были обсуждены важнейшие региональные и глобальные вопросы, и принято около 70 документов, которые конкретизируют Видение Сообщества АСЕАН 2045. Особенно стоит отметить принятие Тимор-Лешти в качестве 11-го члена организации и подписанием совместной декларации о мире между Таиландом и Камбоджой, что положило конец давним пограничным конфликтам.
В честь 30-летия вступления Вьетнама в АСЕАН премьер-министр Фам Минь Чинь провел за три дня около 50 встреч и мероприятий, где предложил множество инициатив для регионального сотрудничества. Он выделил «инклюзивность и устойчивость» как ключевые стратегические направления, обеспечивающие развитие АСЕАН на основе солидарности, автономии и инноваций.
На саммите АСЕАН-США г-н Фам Минь Чинь предложил четыре направления сотрудничества: развитие экономической взаимосвязанности, сотрудничество в цифровых технологиях и энергетической безопасности, укрепление кибербезопасности и стабилизации региона.
На встрече с лидерами Китая, Японии и Индии, премьер-министр Вьетнама подчеркнул важность двухстороннего сотрудничества в сферах экономики, образования, здравоохранения и охраны окружающей среды. Его инициативы были тепло восприняты, что поможет дальнейшем развитию внутриблокового взаимодействия.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь также провел встречи с президентом США, где обсудил вопросы признания Вьетнама как страны с рыночной экономикой и улучшения условий для торговли. Аналогичные разговоры состоялись с другими мировыми лидерами, включая премьеров Австралии, Новой Зеландии и Канады.
По словам министра иностранных дел Ле Хоай Чунга, достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии и международной политике были высоко оценены. Вьетнам уже рассматривается как важный игрок в АСЕАН, и его активные действия на саммите подтолкнули к новым шагам в построении единого и устойчивого Сообщества АСЕАН.
