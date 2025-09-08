Усиление международной культурной интеграции

В последнее время внешняя культурная деятельность Вьетнама добилась значительных успехов, способствующих укреплению комплексного внешнеполитического потенциала страны в регионе и в мире. Признавая культуру одним из четырёх ключевых столпов, гарантирующих уверенное продвижение Вьетнама в новую эпоху, 24 января 2025 года Политбюро приняло Резолюцию № 59‑NQ/TW «О международной интеграции в новом контексте». В этом документе особое внимание уделено активизации международной культурной интеграции с целью открытия нового этапа развития Вьетнама на пути всесторонней интеграции.

Современные тенденции демонстрируют, что использование культурной «мягкой силы» стало важной стратегией многих стран, стремящихся к устойчивому развитию, повышению их роли и статуса на международной арене. Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам отметил, что Резолюция № 59 отражает дух эпохи и «подняла» процесс международной интеграции на новый уровень благодаря революционным, прорывным, национальным, научно обоснованным и современным подходам, ознаменовав исторический перелом на пути интеграции страны в мировое сообщество.



Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг, глава Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом, вручает почётные грамоты коллективам и отдельным представителям вьетнамской диаспоры. Фото: ВИА

Дипломатическая служба проявила лидерство, последовательно и эффективно реализуя внешнеполитический курс страны. За годы работы она достигла значимых и исторически важных результатов, став ярким символом успехов Вьетнама и способствуя укреплению международного статуса страны - как подчеркивал покойный Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг. Об этом также напомнил вице-премьер и министр иностранных дел Буй Тхань Шон, выступая по случаю 80-летия дипломатической службы Вьетнама (28 августа 1945 г. - 28 августа 2025 г.). В соответствии со Стратегией внешней политики до 2030 года Вьетнам продолжит развивать культурную дипломатию, формируя образ страны как цивилизованного, безопасного, динамично развивающегося, дружелюбного государства - надёжного места для жизни, учёбы, туризма и инвестиций, активизируя проведение международных культурных мероприятий на местах, способствуя развитию брендов отдельных отраслей и регионов.

Делегаты выступают на тематической сессии «Диаспора и развитие высоких технологий во Вьетнам». Фото: ВИА

Студенты-вьетнамцы за рубежом общаются с офицерами и военнослужащими Вьетнамского центра миротворческих операций. Фото: ВИА

Доцент Нгуен Тхи Чием со студентами её курса вьетнамского языка на факультете гуманитарных наук Университета Сринакхаринвирот. Фото: ВИА

Усиление и диверсификация деятельности по поддержке вьетнамцев за рубежом в сохранении вьетнамского языка, развитии культурной самобытности и лучших традиций вьетнамского народа; продвижение включения вьетнамского языка в образовательные программы в регионах с высокой концентрацией вьетнамской диаспоры; ежегодная организация Дня почитания вьетнамского языка, летних лагерей, культурных фестивалей и недель, а также Глобального форума молодых вьетнамских интеллектуалов - всё это направлено на стимулирование и поддержку вьетнамской диаспоры, особенно молодого поколения, в общении, обучении и сохранении вьетнамского языка.

Танец льва всегда является ярким моментом любого праздникаи особенно любим детьми. Фото: ВИА

Группа вьетнамских танцоров на празднике «Весна Родины», впервые организованном Генконсульством Вьетнама в Перте совместно с Университетом Западной Австралии (UWA). Фото: ВИА

Кроме того, необходимо продолжать укреплять присутствие Вьетнама на авторитетных международных культурных мероприятиях, стремиться к проведению культурных, спортивных, туристических, научных, образовательных и медицинских событий регионального и международного уровней; инвестировать в исследования и развитие уникальных культурных продуктов; уделять особое внимание изданию и распространению за рубежом ценных и качественных произведений искусства; активно продвигать вьетнамский язык, национальные обычаи, фестивали, традиционную одежду народов Вьетнама, достопримечательности, исторические памятники, традиционные ремёсла, а также произведения кинематографа, музыки, изобразительного искусства, фотографии и архитектуры.

Тёплая атмосфера совместного приготовления пирогов из клейкого риса баньчынг в Посольстве Вьетнам в Алжире. Фото: ВИА

Мастер-класс по изготовлению фонариков на Празднике середины осени, организованном Вьетнамской семейной организацией (VFP). Мероприятие направлено на передачу традиционных культурных ценностей вьетнамским детям, рождённым в Великобритании. Фото: ВИА

На фоне стремительных и сложных изменений в мировой ситуации наша страна готовится вступить в эпоху национального подъёма, открывающую множество новых возможностей и перспектив. Вместе с тем, это ставит перед нами задачу обновления культурной дипломатии и международной культурной деятельности для эффективного использования ресурсов в развитии культуры, что вносит вклад в строительство, защиту и развитие страны.

Текст: ИЖВ - Фото: ВИА - Перевод: Динь Хонг