Уникальный фестиваль Нангхай

03/05/2024

Расположенный на севере Вьетнама Каобанг известен как регион, в котором сохранилось множество уникальных культурных ценностей общин этнических меньшинств. Среди них выделяется фестиваль Нангхай в коммуне Тиентхань провинции Каобанг, который воплощает в себе особые культурные особенности народности таи, выражает благодарность и почтение природе, а также взывает к обильному урожаю.

Согласно фольклору таев, на луне обитают Мать-Луна и феи. Мать-Луна и ее феи постоянно заботятся о людях и защищают их урожай. Фестиваль Нангхай символизирует восхождение в небеса и приглашение Матери-Луны и ее фей принять участие в земных празднествах. Считается, что он помогает сельским жителям обеспечить себя средствами к существованию и сельскохозяйственной деятельностью через призыв благоприятной погоды и успешный сбор урожая. Исходя из этого поверья, каждый четный год 22 марта по лунному календарю местные жители устраивают фестиваль Нангхай.



Подготовка к фестивалю Нангхай.

Фестиваль длится несколько дней и сопровождается различными ритуалами и подношениями. Эти ритуалы проводятся с особой тщательностью и торжественностью. В частности, гармоничное и нежное сочетание традиционных песен и мелодий таев с их традиционными танцами придает глубокую чарующую атмосферу большинству духовных мероприятий.

Во время фестиваля Нангхай исполняется множество танцев с веерами. Каждый стиль танца с веером имеет свои уникальные особенности, но у всех их есть одна общая черта: танцоры должны пройти три круга вокруг церемониальной площадки. Хотя танец может показаться простым, он несет в себе глубокую экспрессию, вызывающую в памяти образы небесных фей с крыльями из сказок.

Танцы во время фестиваля Нангхай.

Для организации фестиваля требуются совместные усилия и единство всей общины таев в Тиентхане. Это событие дает людям возможность собраться вместе и наладить более тесные связи через общение и культурный обмен.

Фестиваль Нангxай является неотъемлемой частью культуры таев из Тиентханя и выдающимся событием в культурном наследии провинции Каобанг. Сочетание традиционных ритуалов, искусства и духа общины создает уникальное и значимое событие, привлекающее внимание и любовь общины. Благодаря своим уникальным и самобытным ценностям фестиваль Нангхай был признан нематериальным культурным наследием Вьетнама в 2017 г.