Уникальный фестиваль лостос Ханоя

08/12/2024

Благодаря тщательной работы организации и большому масштабу Ханойский фестиваль лотоса 2024 года станет уникальным международным событием, чтобы представить уникальную особенность лотоса в культурной жизни жителей Ханоя и ценности профессии изготовления чая из лотоса.

Фестиваль лотоса проходит в культурно-творческом пространстве Тэйхо (Ханой).

Выступая с речью на церемонии открытия фестиваля, заместитель председателя Народного комитета г.Ханоя Нгуен Мань Куен сообщил, что сегодня лотосы выращиваются во многих пригородных районах Ханоя, связанные с экотуризмом и как высококачественное сырье для пищевой текстильной промышленности, ароматизаторов и переработки крахмала.

Город Ханой уделяет особое внимание развитию выращивания растений лотоса в рамках своей стратегии по реструктуризации сельскохозяйственного сектора, связанной с развитием городского сельского хозяйства и туризма. Это одно из важных содержаний в преобразовании структуры сельскохозяйственных культур и животноводства в соответствии с процессом урбанизации и строительства устойчивых экологических городов.

Ханойский фестиваль лотоса представляет собой мероприятие по продвижению торговли, направленное на укрепление связей, производства и потребления, а также обмена опытом изготовления продуктов из лотоса. Гостями мероприятия стали международные друзья и представители из многих провинций и городов по всей стране. Это событие также стало возможностью стимулировать развития туризма, открывая потенциал для разработки местных продуктов по стандартам «OCOP», привлечение внимания туристов для посещения Ханоя, содействие развитию местной экономики.

Посетители фестиваля знакомят с культурой чаепития жителей Ханоя.

Напомним, что фестиваль лотоса проводится со множеством увлекательных мероприятий, таких как: художественная программа «История лотоса», награждение фотоконкурса «Красота аозай и лотоса», семинар «Сохранение и развитие ценности лотоса в жизни», музыкальный вечер. На фестивале вручили сертификат по рекордному количеству 7000 велосипедистов, участвующих в шествии под называнием «Зеленого путешествия цветов западного лотоса», а также рекордный сертификат, посвященный наибольшему во Вьетнаме количеству носителей традиционных аодай с мотивами лотоса, составляя 1000 человек.



Некоторые работы экспонируются на международной фотовыставке «Лотос – бесконечная красота». В частности, на месте мероприятия показали портрет президента Хо Ши Мина, собранный из почти 2000 фотографий лотоса из разных регионов, и картину «Легендарный цветок Тханглонг», изготовленную из более чем 20 000 цветов лотоса. Наряду с этим, на фестивале также состоялось открытие Центра внедрения и продвижения продукции по стандартам «ОСОП» в районе Тайхо и представления продукции из 33 вьетнамских провинций. Временный поверенный в делах Посольства Лаоса во Вьетнаме г-жа Латана Сихарадж сказала, что фестиваль лотоса не только помогает иностранцам лучше понять вьетнамскую культуру и традиции, но и создает возможности для обмена ценностями и опытом развития туризма для многих разных стран.



Люди посещают Ханойский фестиваль лотоса.



Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг - Переводчик: Чан Хиеу