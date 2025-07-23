Уникальный фестиваль в честь Богини-Покровительницы на горе Сам в Анзянге

23/07/2025

Ежегодно, в конце четвёртого месяца по лунному календарю, жители провинции Анзянг, а также представители сообществ юго-западного региона Вьетнама и многочисленные паломники со всех уголков страны с воодушевлением отправляются к горе Сам, расположенной в квартале Виньте провинции Анзянг. Здесь проходит праздник в честь Богини-Покровительницы на горе Сам –уникальный народный фестиваль, который в конце 2024 года был включён ЮНЕСКО в список Нематериального культурного наследия человечества.

Праздник в честь Богини-Покровительницы на горе Сам считается одним из самых древних традиционных фестивалей жителей в речном регионе Южного Вьетнама. Он отражает самобытную культурную идентичность народа. Согласно данным Совета управления мавзолеем и храмом на горе Сам, статуя Богини-Покровительницы появилась примерно 200 лет назад и изначально находилась на вершине на горе Сам. Легенда гласит, что однажды группа чужеземцев, известных своими набегами в пограничных районах поднялась на гору. Yвидев статую, они решили её похитить. Они попытались снести её с горы, но, спустившись лишь на небольшое расстояние, обнаружили, что статуя неожиданно стала чрезвычайно тяжёлой и её невозможно было сдвинуть с места. Охваченный яростью, один из злоумышленников разбил часть статуи, повредив её левую руку. Как рассказывают, сразу же этот человек был наказан Богиней, а остальные в панике бежали прочь.

Храм Богини-Покровительницы на горе Сам – одно из самых известных туристических мест провинции Анзянг. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

С тех пор она стала являться людям во снах, называя себя Святой Матерью – Покровительницей Земли и учила их строить храм, чтобы она могла защищать их, даруя дождь в нужное время, хорошие урожаи, оберегая от разбойников и эпидемий. Убедившись в её силе и милосердии, местные жители решили принести статую Богини с горы и установить её для почитания.

Позднее среди народа стали возникать всё новые легенды и предания, полные мистики и загадочности, о божественной силе Богини-Покровительницы, что лишь усиливало веру в её могущество и святость.

Праздник в честь Богини-Покровительницы на горе Сам включает в себя множество значимых и уникальных обрядов. Один из них – ритуальное шествие, в ходе которого статую Богини переносят с вершины на горе Сам в храм. Этот обряд воссоздаёт древнюю легенду о том, как когда-то жители деревни спустили статую с горы, чтобы установить её для поклонения и заручиться её защитой.



Согласно преданию, молодые мужчины не смогли сдвинуть статую Богини с места. Лишь девять девственниц, легко и без усилий, смогли перенести её. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

Церемония шествия со статуей Богини проходит в торжественной и праздничной атмосфере. Звуки барабанов и гонгов наполняют воздух, а по обеим сторонам улиц выстраиваются колонны с танцующими львами, драконами и единорогами, приветствующими процессии.

Ритуал омовения статуи Богини, известный как Мокзук (церемония очищения), также считается важным обрядом и обычно проводится в ночь или ранним утром после шествия. В ходе обряда готовится вода, с помощью которой совершается ритуальное омовение статуи, а затем её облачают в новое церемониальное одеяние. Этот священный процесс, как правило, проводится в атмосфере особой скромности и уединённости.

Подготовка церемониального одеяния перед обрядом омовения Богини. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Помимо торжественных ритуалов, фестивальная часть проходила в оживлённой атмосфере с многочисленными спортивными мероприятиями, народными играми и самобытными этническими выступлениями, отражающими богатую культуру и дух единства четырёх народов, населяющих провинцию Анзянг – кинь, чам, хоа и кхмеров.

Господин Тхай Конг Но, член правления храма на горе Сам, отметил, что Богиня-Покровительницa почитается как Святая Мать в народных верованиях жителей Чаудока – она покровительствует людям и оберегает их. Участие в празднике – это способ выразить веру, пожелания здоровья, мира и благополучия, а также укрепить дух общественного единства.

На церемонии вручения сертификата ЮНЕСКО о признании объекта всемирным наследием, состоявшейся в марте 2025 года, вице-премьер Май Ван Тинь подчеркнул, что это почётное звание стало поводом для гордости не только для провинции Анзянг, но и для всего юга Вьетнама и страны в целом.



Коллективы с танцами львов и драконов съехались в провинцию Анзянг, чтобы принять участие в праздничной программе фестиваля в честь Богини-Покровительницы на горе Сам. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

Помимо ритуалов, в рамках фестиваля в честь Богини-Покровительницы на горе Сам проходят и многочисленные яркие мероприятия. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

По словам вице-премьера Май Ван Тиня, на протяжении более чем 200 лет культ почитания Богини-Покровительницы служит важной духовной опорой для миллионов людей не только на юге Вьетнама, но и по всей стране. Фестиваль отражает глубокое почтение к Богине, которую считают Великой Матерью этого края, а также является ярким символом вьетнамского культа Матери, способствуя сохранению национальной культурной самобытности.

На самом деле, культ почитания Богини-Покровительницы распространён не только в районе на горе Сам и квартале Виньте, но и является важной частью духовной и культурной жизни жителей южных провинций Вьетнама. В большинстве деревень и общин региона Южный Вьетнам можно встретить храмы, посвящённые Богине-Покровительнице. Часто такие святыни расположены в пределах пагод и общинных домов, а также соседствуют с храмами Нгухань («Пяти элементов») и Тходиа (Духа земли).

Подношения, тщательно подготовленные верующими перед принесением в дар Богине-Покровительнице на горе Сам. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

Среди известных достопримечательностей провинции Анзянг особое место занимает храм Богини-Покровительницы Баумыоп (Bàu Mướp). Расположенный в квартале Тхойшон, этот храм не уступает по значимости знаменитому храму Богини-Покровительницы горе Сам, и привлекает большое количество местных жителей и туристов, желающих поклониться и помолиться. Помимо своей духовной ценности, это место также впечатляет прекрасными природными пейзажами.

В основной день фестиваля в честь Богини-Покровительницы на горе Сам множество паломников и туристов приезжают, чтобы поклониться Богине. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

По словам местных жителей, Богиня-Покровительница Баумыоп была одной из двенадцати учениц Будды Тхай Тэй Ана (Будды-монаха из храма Тайан). Она вела довольно замкнутый образ жизни и редко появлялась на публике, поэтому о её существовании знали немногие. Люди стали почитать её только после смерти, когда она начала являться и помогать тем, кто оказался в беде и несчастье. В знак благодарности местные жители, которым она помогла, приходили поклониться и вносили свой вклад в восстановление храма.

Храм Богини-Покровительницы Баумыоп привлекает не только окрестных жителей, но и паломников из далёких городов, которые приезжают просить у Богини мира и удачи. Получив её благословение и избежав несчастий, они возвращаются сюда, жертвуют средства, способствуя строительству современного, просторного и благоустроенного храма.



Местные жители верят, что Богиня-Покровительница Мачау является воплощением как божества земли, так и морского покровителя. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

Подобно культу Богини-Покровительницы на горе Сам (Чаудок), храм Богини-Покровительницы Мачау расположен на пляже А островной общины Хоншон (ее официальное название – Лайшон). Это островная община расположена на территории особой зоны Киенхай, провинции Анзянг. Храм обращён к морю, словно оберегая рыбаков каждый раз, когда они выходят в открытое море. Главный зал украшен торжественно и со вкусом, отражая искреннее почтение островитян к Богине.

Местные жители верят, что Богиня-Покровительница Мачау – это воплощение как земного, так и морского божества, способного защитить рыбаков во время штормов и других опасностей в море.



Танец «бонгзой» (Танец теней) в честь Богини-Покровительницы Мачау. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

Ежегодно с 8 по 10 числа девятого месяца по лунному календарю в храме Богини-Покровительницы Мачау проводится церемония поклонения. В эти дни Совет управления храма приглашает музыкально-театральную труппу из Хошимина, чтобы устроить представления для местных жителей. Одновременно жители с материка привозят на остров различные продукты и товары, что придаёт празднику особую оживлённость и торжественность. Помимо местных жителей, множество паломников и туристов из других городов и провинций приезжают сюда, чтобы помолиться за мир и благополучие своих семей. Благодаря этому каждый год в дни поклонения Богине остров Хоншон принимает тысячи посетителей.

Храм Богини-Покровительницы Мачау является не только духовным оплотом для жителей острова, но и привлекательным центром духовного туризма для посетителей со всей страны.



Местные жители отпускают в воду модель лодки во время церемонии поклонения Богине-Покровительнице Мачау, выражая надежду на безопасность и удачу в морских путешествиях. Фото: Нгуен Луан/ИЖВ

Можно сказать, что Богиня-Покровительница играет ключевую роль в духовной жизни жителей юго-западного Вьетнама в частности и всего южного региона в целом. Поклонение ей призывает людей стремиться к добру, отвергать зло, пробуждает сострадание, побуждает к участию в благотворительной и социальной деятельности, а также укрепляет веру в жизнь. Являясь неотъемлемой частью культурного наследия региона, поклонение Богине способствует укреплению национальной идентичности, передаче традиций и развитию духовной жизни местного сообщества.

Текст: Тхонг Хай - Фото: Нгуен Луан, Тхонг Хай/ИЖВ и Архив - Перевод: Динь Хонг