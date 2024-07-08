Уникальный салат из Мыонгте

08/07/2024

Салат из тигровой травы - это деревенское блюдо, характерное для народности конг из административной единицы уровня коммуны Мыонгте в провинции Лайчоу. Это блюдо готовят из молодых побегов тигровой травы (Thysanolaena latifolia) - дикого растения, произрастающего в высокогорных районах северо-западного Вьетнама.

Кухня народности конг известна своей изысканностью и разнообразием: здесь представлен широкий выбор пирожных, салатов, сушеной рыбы и мясных консервов. Среди них салат из молодых побегов тигровой травы является, пожалуй, одним из самых уникальных блюд.

По словам местных старейшин, в давние времена, когда представители народности конг прибывали на свои горные поля, они зачастую собирали молодые побеги тигровой травы для употребления в пищу. Так, они постепенно приносили траву домой и готовили на пару до готовности, а затем смешивали с плодами дикой амбареллы и кориандром, создавая тем самым уникальное блюдо.



Основными ингредиентами блюда являются побеги тигровой травы, плоды дикой амбареллы и кориандр.

Побеги тигровой травы.

Для приготовления салата представители народности конг обычно выбирают мягкие, светло-зеленые побеги тигровой травы. После сбора молодые побеги тщательно промывают и замачивают в соленой воде, чтобы удалить горечь. Затем побеги отбирают, снова промывают чистой водой и бланшируют в кипящей воде.

Заправка для блюда готовится из рыбного соуса, сахара, лайма, перца чили и чеснока в подходящих пропорциях. Затем в заправку добавляют бланшированные побеги тигровой травы вместе с травами и жареным арахисом, а также тщательно перемешивают.





Этот салат обладает восхитительным сочетанием кислого, сладкого и острого вкусов. Он ароматный и его легко есть, к нему часто подают рис или лапшу. Посетители Мыонгте удивляются и радуются, когда узнают об этом уникальном блюде и пробуют его.

Блюдо является популярной закуской на вечеринках.

Текст и фото: Конг Дат/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг