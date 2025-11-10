Уникальный маршрут туристического поезда «Ханой – город пяти ворот»

10/11/2025

Первый в стране двухэтажный туристический поезд, получивший название «Поезд пяти ворот Ханоя», официально запущен Вьетнамской железнодорожной корпорацией. Этот проект открывает новое направление в объединении транспорта, туризма и культуры в сердце тысячелетней столицы.

Идея создания поезда вдохновлена пятью историческими воротами древней цитадели Тханглонг - Окуанчыонг, Окаузен, Окаузяй, Очозыа и Одонгмак. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Поезд ежедневно совершает два рейса туда и обратно, отправляясь с ханойского вокзала и останавливаясь на станциях Лонгбиен, Зялам, Йенвьен и Тысон (провинция Бакнинь). Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Идея «Поезд пяти ворот Ханоя» вдохновлена пятью историческими воротами древней цитадели Тханглонг - Окуанчыонг, Окаузен, Окаузяй, Очозыа и Одонгмак. Каждое из этих названий несёт в себе отпечаток культуры, словно открывая символические врата в память о старом Ханое.

Состав поезда включает пять двухэтажных вагонов, рассчитанных на 258 пассажиров, а также два дополнительных вагона, предназначенных для сервисного обслуживания и регистрации. Дизайн поезда сочетает классические и современные элементы: деревянные интерьеры, мягкое освещение и широкие панорамные окна, из которых открываются виды на столичные улицы, реку Красную и пригороды.



С 31 августа культурно-туристический поезд «Пять ворот Ханоя» официально курсирует по маршруту Ханой – Тысон (провинция Бакнинь), предлагая пассажирам увлекательные экскурсии и возможность познакомиться с культурным наследием региона. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

На борту пассажирам подаются бесплатные сезонные лёгкие закуски. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

На станции Тысон пассажиры могут посетить храм Дендо и принять участие в местных культурных мероприятиях. Поезд отправляется дважды в день - в 8:00 и 13:00, стоимость билета составляет от 550 тыс. до 750 тыс. донгов за поездку.

Однако этот поезд - это не просто средство передвижения. Он превращает путешествие в культурное событие: пассажирам предлагают традиционные вьетнамские представления - кванхо (песни-диалоги), сам (песни нищих), чео (народный театр) и качу (церемониальное пение). Артистка Тху Фыонг отметила: «Мы стремимся приблизить народную музыку к публике, наполнив её современным дыханием, но сохранив древнюю душу».



Некоторые вагоны превращены в мини-выставки, где представлены фотографии и предметы, напоминающие о старом Ханое. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Некоторые вагоны превратились в небольшие выставки с фотографиями и предметами, вызывающими воспоминания о старом городе, а другие - в уютное кафе, где можно попробовать ароматизированный лотосовый чай и традиционные блюда, такие как «фокуон» (ролл с начинкой из говядины и овощей) и клейкий рис.



На станции Тысон пассажиры могут посетить храм Дендо (провинция Бакнинь). Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Гид делится с туристами историями о восьми королях династии Ли и их историческом наследии. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

60-летняя туристка Фам Ту Ань из Ханоя поделилась впечатлениями после поездки: «Каждый вагон обладает своей уникальной атмосферой, создавая ощущение, будто я вернулась в Ханой прошлых десятилетий. Меня особенно впечатлила реконструкция традиционной кухни - клейкий молодой рис, пирожное «футхе», рисовые лепешки «баньда» и лотосовый чай. Это не просто блюда, а мои воспоминания о старом Ханое».

Не только отечественные туристы, но и множество иностранных гостей привлекает культурно-туристический поезд «Пять ворот Ханоя». Лена, туристка из Сиднея (Австралия) сказала: «Я узнала об этом поезде через Интернет. Он мне очень понравился: пространство красивое, изысканное и пронизанное вьетнамской культурой. В Сиднее тоже есть двухэтажные поезда, но без такой эстетики и культурного содержания».

Поезд «Пять ворот Ханоя» – это не только инновационный прорыв в туристической индустрии, но и место, где традиции гармонично сочетаются с современностью, предоставляющее гостям глубокий опыт вьетнамской культурной аутентичности. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Благодаря уникальному сочетанию искусства, гастрономии и технологий, поезд «Пять ворот Ханоя» стал новым символом обновляющегося духа туристической отрасли Вьетнама. В этом путешествии стук железных колёс по рельсам звучит не только как эхо прошлого, но и как ритм современного Ханоя, который продолжает хранить тысячелетние ценности, оставаясь динамичным, современным и самобытным.

Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг