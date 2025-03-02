Уникальный кхмерский фестиваль Сене Долта

02/03/2025

Фестиваль Сен Долта – это возможность проявить сыновнюю почтительность. Кроме того, праздник символизирует солидарность, привязанность и вечной любви, которой кхмеры бережно хранят из поколения в поколение.

На кхмерском языке «сене» означает «поклонение», «дол» – бабушка, а «та» – дедушка. Сене Долта – это напоминание о своих корнях и с сыновней почтительности по отношению к предкам. Ритуалы поклонения проходят в торжественной и священной атмосфере, наполняя души покоем и глубиной. Простота каждого ритуала подчеркивает неизменную связь кхмеров со своими истоками.



Фестиваль Сене Долта длится до полумесяца, в течение которого проводится множество духовных ритуалов, имеющих священное значение: от подношений предкам, поминовения усопших до обрядов проводов душ в духовный мир.

В первый день все семьи кхмеров готовятся, убирают свои дома, вытирают алтарь предков, расставляют еду, фрукты, вино и чай, обращаясь к предкам с просьбой вернуться, воссоединившись со своими потомками. Помимо домашних подношений, все остальные важные ритуалы проходят в пагоде. Панихида – главный и самый важный ритуал фестиваля Сене Долта, который проводится на второй день.

В этот день люди надевают традиционные костюмы и собираются в большом количестве у кхмерской пагоды. После почтительного возложения благовоний к алтарю Будды они собираются вокруг монахов, чтобы принять участие в панихиде, молясь об освобождении душ усопших. В священной атмосфере все воспевают сутры, обращая свои искренние сердца к Будде, вспоминают предков и вместе молятся о благе. Когда панихида заканчивается, люди остаются под знакомой крышей пагоды, чтобы пообщаться, поделиться историями о своих радостях и горестях жизни. Пагода – это не только место для молитвы, но и общий дом, символ единства общины.

Согласно древним традициям, в последний день фестиваля проводился обряд спуска лодок из банановых листьев в реку, чтобы провожать предков в вечный мир. Однако в наши дни церемония Сене Долта стала более простой, поэтому этот ритуал спускания лодок уже редко исполняется.

Несмотря на то, что жизнь претерпела множество изменений, фестиваль Сене Долта остается неотъемлемой частью духовной жизни кхмеров. Он не только повзволяет выразить сыновнюю почтительность, но и помогает молодому поколению понять и усвоить ценные культурные ценности, распространяя дух солидарности и любви в обществе.

Текст и фото: Вьет Кыонг - Перевод: Динь Хонг











