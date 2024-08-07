Уникальные миниатюры вьетнамской архитектуры

07/08/2024

Увлеченный с раннего возраста и самостоятельно занимающийся творчеством Чыонг Ван Бо, молодой человек из Ханоя, воссоздает шедевры вьетнамской архитектуры с помощью уникальных миниатюрных моделей.

Когда Бо было всего семь лет, он любил играть с песком и землей, создавая небольшие дома. Позже, во время учебы в Ирригационном институте и обучения чтению механических чертежей, он начал превращать вьетнамскую архитектуру в миниатюрные изделия.

Пруд в сельском пейзаже Северного Вьетнама, созданный Чыонг Ван Бо. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Чыонг Ван Бо отметил: «Моей первой работой была Пагода на одном столбе, на создание которой у меня ушло два месяца. Начало было довольно сложным из-за отсутствия опыта, материалов и средств. Мне потребовался год, чтобы закончить свою первую модель пятисекционного строения и выложить ее в интернет. В конце концов, кто-то убедил меня продать ее, и так я начал свой бизнес».

Последующие работы, в том числе пагода Тхай, Башня черепахи, Пагода на одном столбе, павильон Кхуэван и Флаговая башня, были созданы в виде уникальных миниатюрных произведений искусства. Бо все больше увлекался этими моделями, олицетворяющими вьетнамскую культуру. Кроме того, он начал принимать индивидуальные заказы на воссоздание бывших домов клиентов, в частности традиционных домов из деревень Северного Вьетнама, которые были снесены под новую застройку.



Для создания этих моделей требуются такие материалы, как цемент, плитка и стальные рамы. После концептуализации и составления проекта Бо создает фундамент, возводит стены, кроет черепицей крышу и красит детали. Наконец, он добавляет элементы, такие как растения, горы и пруды, чтобы завершить и усовершенствовать произведение. Самая трудоемкая часть - это черепичная крыша, так как она включает в себя тщательное закрепление каждой крошечной плитки в накладывающихся друг на друга слоях. В среднем на выполнение работы уходит около двух недель.

Бо отмечает, что стандартный размер его моделей составляет примерно 80x60 см, но он изменяет их в соответствии с запросами клиентов. Сегодня его миниатюры объектов вьетнамской архитектуры привлекают клиентов среднего возраста, а цены варьируются от 10 до 40 млн донгов (400–1600 долларов США) за работу.



Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг