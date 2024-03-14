Уникальность ритуала тукай народности заодоубанг

14/03/2024

Одним из обрядов, занимающих особое значение в жизни каждого представителя народности зао во Вьетнаме, является посвящение капсак. Считается, что только пройдя через этот обряд молодой человек становится зрелым (возраст в гражданском праве). Это означает, что только тогда он способен взять на себя семейные и общественные обязанности и может воссоединиться со своими предками после смерти.

Однако представители народности зао (заодоубанг), проживающие в уезде Тамдыонге провинции Лайчоу, называют капсак ритуалом тукай и обычно проводят его в последние месяцы года, чтобы позволить молодым людям получить признание их зрелости.





Под руководством шаманов посвященные занимаются обучением и преодолением ряда духовных барьеров.

Раньше ритуал тукай длился от 7 до 9 дней, в зависимости от конкретных ритуалов, проводимых шаманами, но в настоящее время церемония обычно длится около 3 дней. На протяжении всей церемонии посвященные проходят различные духовные испытания под руководством опытных шаманов. Эти испытания предназначены для передачи знаний и навыков тем, кто проходят через обряд посвящения.



Особого внимания заслуживает обучение морально-этическим принципам, ответственности и надлежащему поведению в семье и обществе.

Под руководством шаманов посвященные занимаются обучением и преодолением ряда духовных барьеров. Занятия включают в себя изучение и практику ритуальных церемоний, изучение традиционных танцевальных движений и знакомство с музыкальными инструментами. Особого внимания заслуживает обучение морально-этическим принципам, ответственности и надлежащему поведению в семье и обществе.

Во время этого захватывающего события мастера-шаманы делятся своей мудростью с посвященными, способствуя более глубокому пониманию их культурного наследия и прививая чувство долга и уважение к своей роли как в семейной, так и в общественной жизни.

Самым значимым ритуалом церемонии заодоубанг является момент, когда посвященные совершают свободное падение с помоста. Свидетелями "решающего момента" становятся мастера, шаманы и община. Посвященный должен подняться на высокую платформу, повернуться спиной к краю и естественным образом упасть на сеть, подвешенную внизу.

Эту сеть натягивают и удерживают 6-7 шаманов. Сеть покрыта цветочным одеялом, при этом посвященный должен приземлиться, свернувшись калачиком. Как только он касается сети, шаманы стремительно опускают сеть на землю и скатывают одеяло, чтобы целиком окутать посвященного. Только ведущему церемонии разрешено развернуть одеяло и поприветствовать посвященного.

Для представителей народности заодоубанг этот ритуал не только помогает проверить посвященного на храбрость, но и означает его символическое возрождение. Считается, что после свободного падения с помоста человек перерождается. С этого момента он официально признается взрослым членом общины зао.

Церемония тукай не только является важной вехой в жизни каждого члена общины, но и представляет собой важнейшее общественное событие в жизни народности заодоубанг. Это не только повод почтить практику ритуала, но и жизненно важная возможность для членов общины продемонстрировать свою солидарность. Эти элементы объединяются воедино, создавая особую традиционную церемонию, символизирующую единство и процветание общины заодоубанг в уезде Тамдыонге провинции Лайчоу.





Текст и фото : Вьет Кыонг - Переводчик: Чан Хиеу



