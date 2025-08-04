Уникальное шоу в пещере Драконьего Жемчуга

04/08/2025

Провинция Куангнинь давно зарекомендовала себя как одно из ведущих туристических направлений Вьетнама, прежде всего благодаря величественной природной красоте залива Халонг и объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. В условиях постоянного развития и креативного подхода к формированию туристических продуктов, шоу в пещере Драконьего Жемчуга (Нгокронг), расположенной в комплексе исторических памятников Вунгдук, стало по-настоящему уникальной туристической аттракцией. Оно предлагает посетителям совершенно новые впечатления.



Пещера Драконьего Жемчуга, часть комплекса исторических памятников Вунгдук в провинции Куангнинь, является одной из самых впечатляющих природных пещер. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Эта пещера протяжённостью около 2000 метров формировалась на протяжении миллионов лет под воздействием подземной эрозии. В ее недрах возникли величественные сталактиты и сталагмиты невероятно разнообразных и уникальных форм.

Согласно древней легенде, когда-то северо-восточные моря Вьетнама оказались под угрозой вторжения со стороны иноземных захватчиков. Тогда с небес cпустилось воинство драконов во главе с Матерью Драконом - символом силы и милосердия, чтобы защитить эти земли. Одержав победу над врагами, драконы рассыпали жемчуг и сокровища, из которых и возникли тысячи островов, образовавших знаменитые заливы Халонг и Байтылонг.



Вид изнутри пещеры Драконьего Жемчуга, где проходит шоу «В поисках драконьего жемчуга». Фото: Конг Дат/ИЖВ

После установления мира, перед возвращением на небеса, Мать Дракон оставила драгоценный жемчуг в пещере в дар человечеству, как символ счастья и долговечного мира.

В городе Камфа провинции Куангнинь, где природные чудеса встречаются с человеческим воображением, шоу «Драконий Жемчуг – В поисках драконьего жемчуга» предлагает захватывающее эмоциональное путешествие. Слияние света, звука и современного сценического искусства оживляет легенду о Матери Драконе и таинственном жемчуге. Шоу повествует о смелости и стремлении к открытиям. Главная особенность шоу - гармоничное сочетание передовых технологий и первозданной природной красоты пещеры, создающее по-настоящему захватывающие зрелища. Войдя в пространство пещеры, зритель словно переносится в иной мир, где каждая сцена - живая художественная картина, способная пробудить воображение о чудесах Куангниня. Это впечатление, затрагивающее все чувства и эмоции.



В программе сочетаются различные виды сценического искусства - танец, акробатика и цирковой шоу. Фото: Конг Дат/ИЖВ



Шоу в пещере Драконьего Жемчуга стало воплощением смелой идеи объединить величие природы с современным искусством. Вместо традиционной экскурсии посетителей ждет глубокое эмоциональное художественное путешествие в самые сокровенные уголки пещеры. Программа виртуозно сочетает танец, акробатику и театральные элементы под руководством опытных мастеров вьетнамского искусства. Зрители получают многослойный опыт, позволяющий глубже прикоснуться к культурным традициям и художественному наследию Вьетнама. Вода - источник жизни. Именно с символического путешествия «в поисках воды» начинается шоу. Фото: Конг Дат/ИЖВ Монохорд (по-вьетнамски «данбау»)- типичный вьетнамский музыкальный инструмент - символизирует образ детей. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Основной сложностью при организации шоу является звуковое сопровождение. Особенная геология пещеры порождает особую акустику: звук сильно усиливается и многократно отражается от стен и сводов, вызывая резонанс и эхо, которые крайне трудно контролировать. Чтобы обеспечить чистое и сбалансированное звучание, звукоинженеры применяют передовые технологии и специализированное оборудование, обеспечивая высокое качество звучания на протяжении всего выступления. Шоу привлекает множество туристов как из Вьетнама, так и из-за рубежа, особенно тех, кто интересуется культурой и искусством. Многие иностранные гости выражают глубокое восхищение инновационным сочетанием природы и искусства, считая шоу обязательным пунктом в туристической программе по Вьетнаму.

Воссоздание традиций культа Матери Тамфу в шоу. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Церемония почитания Драконьего Жемчуга - драгоценного камня из каменного угля, природного богатства Куангниня. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Успех шоу открывает новые возможности для развития туризма Куангниня, создавая уникальные культурно-художественные продукты и способствуя более длительному пребыванию туристов.



Успех шоу в пещере Драконьего Жемчуга стимулирует развитие туризма в провинции Куангнинь. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Сочетая величественную природу и современное искусство, шоу в пещере Драконьего Жемчуга уверенно утверждает себя как инновационный туристический бренд Куангниня и значительно способствует продвижению образа Вьетнама на мировой карте туризма.

Текст и фото: Конг Дат/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг