Уникальная печать дракона из деревни Батчанг

15/04/2024

Фам Вьет Кхоа и его коллеги-гончары занимаются совершенствованием изделий с символом-талисманом в виде дракона по заказу ряда коммерческих предприятий. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Вдохновленные золотой императорской печатью династии Нгуен «Хоангдечибао» («Сокровище императора»), которая была недавно передана Вьетнаму в рамках церемонии, состоявшейся в посольстве Вьетнама во Франции, опытные мастера гончарной деревни Батчанг (уезд Залам, г.Ханой) создали уникальные печати дракона, украшенные золотом, с целью удовлетворения потребностей людей в Год Дракона.

В мастерской, расположенной в дальнем конце деревни, царит рабочая атмосфера: высококвалифицированные мастера тщательно создают каждую линию и деталь на искусно позолоченных печатях дракона.

Для того, чтобы создать печать, необходимо пройти через множество этапов. Ремесленник должен придать глине форму. Это кропотливый процесс, где каждая линия гравировки требует точности. После этого печать подвергается первому обжигу. Выйдя из печи, оно переходит к долгожданному этапу позолоты. Опытные мастера используют смесь жидкого золота, чтобы нанести золото на каждую линию печати дракона. Затем печать подвергается второму обжигу в течение шести-восьми часов, чтобы добиться красоты и изысканности.



Фам Вьет Кхоа из деревни Батчанг, имеющий почти 40-летний опыт работы в гончарной профессии, рассказал, что для создания уникальной позолоченной керамической печати требуется сотрудничество пяти квалифицированных мастеров, каждый из которых по очереди проходит путь от создания формы изделия к черновой части, глазурированию и обжигу керамики и, наконец, к золочению. На каждом этапе свои требования, разные сроки выполнения, при этом не каждая изготовленная печать соответствует стандартам. К этапу золочения допускаются лишь изделия без трещин и с красивым цветом глазури.

Мастер с четырехлетним опытом росписи керамических изделий Мак Чиеу Зыонг отметил, что на роспись одного талисмана в виде дракона к 2024 Году Дракона он тратит в среднем 2,5 часа, при этом окрашивает максимум пять изделий в течение одного дня. Самое сложное - прорисовать скрытые детали, спрятанные за небольшими узкими просветами на изделии.



На завершенной печати дракона изображаются символы «Ан-Тхуан-Фат» (Мирный-Удобный-Процветающий) по трем сторонам и барельеф с изображением карпа, превращающегося в дракона, на оставшейся стороне, что символизирует трансформацию, совершенство и переход в новую эру дракона.

Художественный руководитель Нгуен Ван Лык, разработавший концепцию и заказавший печати драконов у ремесленников из Батчанга, отметил, что эти изделия называются «Ky Linh Giap Thin 2024» и являются частью коллекции «След священного дракона», символизирующей веху, знаменующую новый период и шаг в новую эру процветания.



Печати, получившие название «Ky Linh Giap Thin 2024», являются частью коллекции продуктов под названием «След священного дракона». Фото: Конг Дат/ИЖВ

Текст: Кхань Лонг - Фото: Конг Дат