Тыван - деревня с 80-летней историей пошива национальных флагов

22/08/2025

Мало кто знает, что за священным и гордым красно-жёлтым флагом Вьетнама стоят незаметные руки мастеров деревни Тыван (община Чыонгзыонг, Ханой), которые с любовью и национальной гордостью создают эти символы.

Флаги Вьетнама из деревни Тыван украшают улицы страны и экспортируются в Лаос, Камбоджу, Европу и США для вьетнамской диаспоры.

Ремесло пошива национальных флагов в деревне Тыван зародилось в августе 1945 года. Откликнувшись на призыв Комитета национального сопротивления, местные мастера и портные направились на улицу Хангбонг в Ханое, чтобы войти в ряды кооператива «Красный флаг» и своими руками создавать знамена революции. С этого исторического момента ремесло распространилось по деревне, став не только источником дохода, но и предметом гордости для многих поколений жителей Тыван.



В преддверии 80-й годовщины Августовской революции и Дня независимости 2 сентября, атмосфера в деревне Тыван (община Чыонгзыонг) - где многие семьи связаны с пошивом национальных флагов - становится всё более оживлённой и суетливой. В небольших мастерских и домах местных жителей гудят швейные машины, словно спеша навстречу празднику. Из-под рук трудолюбивых мастеров один за другим рождаются красно-жёлтые флаги.



В деревне Тыван ремесло по пошиву флагов передаётся из поколения в поколение как священная миссия и часть культурного наследия.

В мастерской семьи Нгуен Ван Фука работают более 30 рабочих, и все они трудятся в полную силу, чтобы успеть выполнить заказы. По словам Фука, в праздничные дни спрос на флаги возрастает в полтора, а иногда и в два раза, поэтому приходится работать сверхурочно.

Фук вспоминает: «Раньше флаги шили вручную. Это было тяжело, но мы, жители деревни Тыван, гордились тем, что вносим свой скромный вклад в общую радость страны. Сегодня, благодаря современным машинам и технологиям печати, объёмы производства выросли во много раз. Однако бережное отношение к священному образу национального флага остаётся неизменным».

Мастера деревни Тыван шьют не только национальные флаги, но и баннеры, международные флаги и сувениры.

Выонг Тхи Нюнг, представительница семьи, где уже четыре поколения занимаются пошивом флагов, рассказывает: «Чтобы создать национальный флаг Вьетнама, нужно пройти почти десяток этапов: от выбора ткани, её окрашивания, раскроя и шитья до нанесения звезды и глажки. Ключевым является выбор ткани: она должна быть плотной, ярко-красного цвета, который не тускнеет со временем».



Ву Тхи Тхыонг, посвятившая этому ремеслу 20 лет, подчёркивает: «Пошив национального флага - это ответственное дело, ведь флаг будет развеваться в торжественных местах. Каждый флаг должен быть безупречным - в пропорциях, цвете и качестве швов».

Жители деревни Тыван сохраняют и развивают ремесло пошива флагов на протяжении восьми десятилетий.

Красно-жёлтый флаг, созданный мастерами деревни Тыван, воплощает независимость и стремление Вьетнама к прогрессу.

Помимо внутреннего рынка, национальные флаги из деревни Тыван экспортируются за рубеж для вьетнамской диаспоры в США, Германии, Японии и других странах.

Сегодня ассортимент продукции деревни стал разнообразнее. Помимо национальных флагов, которые шьют к праздникам, мастера Тыван изготавливают флаги Коммунистической партии, буддийские флаги, пятицветные флаги, международные флаги, сувенирные флажки, полотнища для школьных церемоний, а также баннеры и лозунги. Изделия деревни пользуются доверием и востребованы на значимых мероприятиях.



За 80 лет красно-жёлтый флаг стал символом независимости, свободы и стремления вьетнамского народа к прогрессу. А в Тыван мастера продолжают создавать этот символ с неизменной гордостью и любовью.



Текст: Нган Ха, Фото: Кхань Лонг - Перевод: Динь Хонг