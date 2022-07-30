Тхайский танец cое: нематериальное культурное наследие человечества

30/07/2022

Считается, что искусство танца сoe тхайского этнического меньшинства, проживающего в Северо-Западном Вьетнаме, существует уже около 10 веков.

Сoe — это танец, отражающий человеческую деятельность в ритуалах, культурной деятельности, жизни и труде. Первоначально он состоял из простых движений, а затем превратился в уникальный тип традиционного тхайского танца Северо-Западного Вьетнама. Олицетворяющий устремления людей к божественному миру, сое исполняется на церемониях, свадьбах, фестивалях и культурных мероприятиях общины. Танец был внесен в список нематериального культурного наследия человечества на 16-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в декабре 2021 года.

Колыбель танца сoe

Согласно древним книгам тхайцев Северо-Западного Вьетнама, примерно в 10 веке н.э. вождь уезда Мыонгло (современная провинция Йенбай) г-н Лак Чыонг основал сое. Также он помог тхайцам освоить новые земли Мыонсо (современный район Фонгтхо, провинция Лайчоу) и построить там деревни. Именно здесь сoe начал процветать и прославился на весь Северо-Запад страны.

Танец сoe, основанный вождем Лак Чыонгом, изначально состоял только из простых движений: мужчины и женщины, держась за руки, образовывали вокруг пламени круг. Они двигались и кричали в едином ритме, чтобы отогнать диких животных и уменьшить страх перед ночью, а также продемонстрировать солидарность сообщества. Затем, чтобы сделать танец более интересным, тxайцы добавили к нему аккомпанемент музыкальных инструментов, в том числе дантинь или тиньтау (тыквенная лютня), барабаны, вьетнамскую двухаккордную скрипку и некоторые типы гонгов.

По словам ремесленника Ло Ван Биена из прихода Чунгтам городка Нгиало (провинция Йенбай), эксперта по тхайской культуре Мыонгло, существует около 36 танцев сое, которые разрабатывались, охранялись и передавались из поколения в поколение на протяжении сотен лет. Ритуальные и презентационные танцы сое часто получали свое название в честь реквизита, используемого во время определенных представлений, таких как сое с шарфом, сое с ноном, сое с веером, сое с бамбуковым шестом, сое с музыкальным сопровождением, сое с палкой и сое с цветами.

По словам Биена, все танцы сое происходят от 6 древних истоков народно-танцевального искусства тхайцев, но при этом они сохранили уникальные культурные особенности тхайцев. Танцы не только предназначены для представления, но и передают взгляд на жизнь, образ мыслей и образ жизни тxайского сообщества. Например, круговой сое или же приглашение соседей выпить рисового вина (kham khan moi lau) отражают солидарность и единство общины.

Танец сoe демонстрирует культуру общения и поведения тxайцев. По словам тхайца, любого, кто приходит в гости в дом, встречают очень уважительно и искренне. Самый волнующий и манящий танец нёмхан (танец с платками) выражает радость и счастье от свадьбы или новоселья.

Колокольчики, барабаны и бамбуковые палочки используются тxайцами в качестве музыкальных инструментов для аккомпанированию танцу сoe из Северо-Западного Вьетнама. Фото: ИЖВ

До победы в Дьенбиенфу в 1954 году весь тхайский район Мыонгсо находился под властью короля Део Ван Ана — сентиментального правителя, увлекавшегося танцами сое, поэтому в регионе были сотни трупп сое, а фестивали сое проводились регулярно. Во время фестивалей тхайские мальчики и девочки из ближайших деревень стекались к берегам реки Намна, чтобы поговорить друг с другом и станцевать сое. Когда наступала ночь, пение и звуки труб под мерцающим светом огня превращались в мечтательные ночи танцев сoe, а круги сoe становились все больше и казалось, что это никогда не закончится.

По словам бывшего заместителя директора Вьетнамского национального института культуры и искусств доцента, кандидат наук Нгуен Тхи Хиена, существует три основных типа сое: церемониальное сое, исполнительское сое и обиходное сое. С 1990 года по настоящее время тхайские клубы сое процветают, а в 2019 году в провинции Йенбай насчитывалось около 180 коллективов, в Дьенбиене — 1273 коллектива, в Лайчоу — более 100 коллективов, а в Сонла — около 1700 коллективов, в которых исполняется и передается искусство сoe.

Во время французского колониального периода сoe как народный танец стал придворным танцем, исполняемым для вождей Северо-Западного региона и французских чиновников. Покойный ремесленник Ло Тхи Пхе, который был членом труппы сое тхайского короля Део Ван Ана, отметил, что коллектив сое из Мыонгсо до 1954 года ездил в Париж, чтобы исполнять танцы соехоа, соенон и соекхан, которые в то время очаровали иностранцев.

За прошедшие годы танец сoe, исполняемый только в Мыонгло и Мыонгсо, развился настолько сильно, что стал культурным сокровищем тхайцев и символическим танцем солидарности этнических групп в регионе.

Туризм в районе танца сoe

Сегодня тхайцы Северо-Западного Вьетнама в основном проживают в 4 районах, включая Мыонгтхань (Дьенбиен), Мыонгло (Йенбай), Мыонгтхан (Лайчоу) и Мыонгтак (Сонла), в которых находится 4 известных художественных коллектива сое. Благодаря этому туристы, посещающие их, получают возможность насладиться уникальной танцевальной вечеринкой сoe в исполнении местных жителей.

Исследователь фольклорной культуры в провинции Лайчoу До Тхи Так сообщил, что Соечиенг — это крупнейший весенний праздник тхайской общины в Северо-Западном Вьетнаме в целом и в Мыонгтхане в частности. Белые тхайцы проводят Соечиенг, чтобы помолиться о хорошей погоде, хорошем урожае и мире в деревне. Фестиваль Соечиенг настолько известен, что его называют вечеринкой из множества увлекательных танцев, а также вечеринкой со множеством вкусных блюд.

Звуки мелодичной традиционной музыки и смех мыонгских девушек побуждают парней из ближних и дальних деревень, а также туристов стекаться на Фестиваль. Участвуя в Фестивале, танцоры, независимо от того, они тхайцы, монги или зао, а также вне зависимости от того, откуда они, держатся за руки, следуют ритмичным шагам в дружеской, счастливой и располагающей к беседе атмосфере и образуют в кадре круг. Круг танца сoe издалека выглядит как гигантский цветок бана, распустившийся посреди гор и лесов.

В долине уезда Дьенбиен и городе Дьенбиенфу, где живут черные тхайцы, Народный комитет провинции превратил сое в туристический продукт. По этой причине, отправляясь в Дьенбиен сегодня, помимо посещения живописных мест, знакомства с историческими местами, связанными с победой вьетнамской стороны под Дьенбьенфу, туристы имеют возможность насладиться чарующей фестивальной ночью сое. В деревнях Мен, Тен, Коми и Фиенглой насчитывается более 1000 трупп черных тхайцев сое.

Крупнейшее представление древних танцев сoe во Вьетнаме, установившее рекорд Гиннесса во Вьетнаме в 2019 года в городе Нгиало, в котором приняло участие более 5000 танцоров, исполнивших 6 знаменитых древних танцев Мыонгло. Фото: ВИА

Тхайцы из уезда Майчоу (провиния Хоабинь) также создали коллективы сoe для обслуживания туристов. В деревнях Лак и Помкоонг, в которых разрабатываются продукты общественного туризма, насчитывается около 10 коллективов сoe. Участница коллектива сoe из деревни Лак г-жа Ви Тхи Тует сказала: «Мы, тхайцы, учимся танцевать сoe, когда взрослеем».

Для тхайцев сoe является неотъемлемой частью их культурной деятельности и духовной жизни. Вот почему без танцев сoe рис будет негодным, он истощится. Сoe символизирует красоту, заключенную в художественную ценность танца, музыки, пения, костюмов, кухни и, что более важно, культурного поведения тхайского сообщества. Сегодня искусство танца сoe стало символом гостеприимства и этнической культуры, а также важной частью культурной самобытности тхайцев Северо-Западного Вьетнама./.

Текст: Фонг Тху - Фото: ИЖВ, ВИА

Техника и графика: Чанг Нюнг

Перевод: Динь Хонг



