Тушеная говядина с хлебом

Тушеная говядина с хлебом

Что отличает это блюдо от остальных и делает его по-настоящему запоминающимся, так это контраст между двумя его ключевыми компонентами. Хлеб получается хрустящим и мягким, приятным на вкус. Способ его приготовления тоже прост. Тушеная говядина же напротив, более изысканна. Свежее мясо тушат с семенами лотоса, древесными ушами и грибами шиитаке, которые придают блюду естественный аромат.
Говядина является основным ингредиентом для приготовления рагу.

После тушения к мясу добавляют дополнительные ингредиенты, такие как арахис, картофель, грибы, анис, кардамон, лемонграсс и лук. В результате получается насыщенный и хорошо сочетающийся с блюдом соус.


 По завершении приготовления шеф-повар кладет мясо в миску и украшает зеленым луком для придания дополнительной визуальной привлекательности. Тушеная говядина в панировке является основным продуктом питания во Вьетнаме, ее едят ежедневно. Это блюдо довольно просто приготовить и его можно подавать вместе с легким салатом и ломтиками свежего чили для придания блюду аромата./.

Тушеная говядина с хлебом.

Попробовать это блюдо в Ханое можно по следующим адресам:

* Р-н Каузаи, ул. Чанзуихынг, д. 71

* Р-н Хоанкием, ул. Хангкот, д. 18

Текст: Бить Ван    -   Фото: Тхань Занг   -   Перевод: Ча Да



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