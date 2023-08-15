Тушеная говядина с хлебом

15/08/2023

Что отличает это блюдо от остальных и делает его по-настоящему запоминающимся, так это контраст между двумя его ключевыми компонентами. Хлеб получается хрустящим и мягким, приятным на вкус. Способ его приготовления тоже прост. Тушеная говядина же напротив, более изысканна. Свежее мясо тушат с семенами лотоса, древесными ушами и грибами шиитаке, которые придают блюду естественный аромат.

Говядина является основным ингредиентом для приготовления рагу.

После тушения к мясу добавляют дополнительные ингредиенты, такие как арахис, картофель, грибы, анис, кардамон, лемонграсс и лук. В результате получается насыщенный и хорошо сочетающийся с блюдом соус.

По завершении приготовления шеф-повар кладет мясо в миску и украшает зеленым луком для придания дополнительной визуальной привлекательности. Тушеная говядина в панировке является основным продуктом питания во Вьетнаме, ее едят ежедневно. Это блюдо довольно просто приготовить и его можно подавать вместе с легким салатом и ломтиками свежего чили для придания блюду аромата./.

