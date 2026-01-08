ТУРИЗМ В ХЮЭ: «ВЗЛЕТ» БЛАГОДАРЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

2025 год станет важной вехой, который отметит поворотный момент, когда Тхыатхьен-Хюэ станет городом центрального подчинения, что откроет новые возможности для региона.

Этот год также станет годом проведения Национального года туризма в Хюэ, что обещает привести к мощному росту туристической отрасли города на основе его особых преимуществ культурного наследия.

Старая столица, новые впечатления

Хюэ — это место, которое стало одним из немногих, сохранивших значительную систему дворцов, крепостей и мавзолеев. Это единственный регион во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии, где находятся 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, включенных в различные категории. Многие люди вспоминают Хюэ как старинную, спокойную и величественную столицу с глубоким историческим следом. Однако за последние годы город Хюэ претерпел значительные изменения, «переодевшись» в глазах туристов, эффективно использовав свое наследие и создав множество новых впечатлений для индустрии «бездымной» промышленности.

Одним из ярких событий в Императорском цитадели Хюэ в 2024 году стало открытие для туристов Дворца Киен Чунг (в период Тета по лунному календарю) и Дворца Тхай Хоа (в конце ноября) после многолетнего капитального ремонта. Международная неделя фестивалей искусств Хюэ-2024, которая проводилась в основном в Императорском цитадели Хюэ, привлекла более 2500 туристов, что на 20% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Выручка от продажи билетов составила более 381,5 миллиардов донгов (по состоянию на 20 ноября 2024 года).

При посещении комплекса исторических памятников многие туристы были приятно удивлены множеством нововведений. «Это мой второй визит в Хюэ. Помимо реставрированных дворцов, я заметила, что здесь появились новые цифровые интерактивные экспозиции, которые помогают туристам более подробно ознакомиться с архитектурой императорского дворца, историей и экспонатами. Эти впечатления идеально соответствуют современным трендам и легко доступны для молодежи», – поделилась туристка Чиеу Чанг из Ханоя, после того попробовала зарегестрироваться через NFC-чипы, установленные перед дворцом Киен Чунг в Императорском цитадели Хюэ.

В 2024 году туризм города Хюэ, связанный с культурным наследием, показал положительные результаты, поддерживая устойчивое восстановление через серию фестивальных мероприятий на протяжении всего года. Были созданы и развиты туристические продукты с брендом Хюэ: «Хюэ – город фестивалей», «Хюэ – столица кулинарии», «Хюэ – столица вьетнамского национального платья Аозай». Также был открыт для посещения памятник Хайван и запущен туристический поезд Хюэ – Дананг под названием «Соединение культурного наследия Центрального Вьетнама».

Кроме того, город активно продвигает и развивает туристический имидж, участвуя в рекламных мероприятиях в США и Канаде для продвижения туристического потенциала, привлечения инвестиций и развития экономического и торгового сотрудничества. В первый раз Хюэ вошел в топ-8 самых бюджетных туристических направлений в Азии по версии Agoda.

Общее количество туристов, посетивших Хюэ в 2024 году, оценивается в 4 миллиона человек, что на 26% больше по сравнению с 2023 годом. Из них внутренние туристы составляют около 2,7 миллиона человек, что составляет 69% от общего числа. Прогнозируемый доход от туризма – около 8,5 триллиона донгов. Несмотря на позитивные изменения, эти цифры все же остаются ограниченными по сравнению с крупными городами, такими как Дананг, Хошимин, Ханой или даже с регионами с более поздним развитием туризма, как Куангбинь, Куангнам, Куангнинь и др.

«Взлет» благодаря преимуществам культурного наследия

2025 год станет годом, когда Хюэ намерен ускорить развитие, стремиться к достижению наилучших результатов по целям и показателям пятилетнего плана развития экономики и общества (2021-2025). Хюэ сосредоточит свои усилия на реструктуризации экономики, ориентированной на обновленные модели роста, улучшая использование местных преимуществ и особенностей. При этом в приоритет будет поставлено развитие сервисных отраслей, в частности, туризма, основываясь на ценностях культурного наследия.

В сфере услуг и туризма Хюэ будет развивать разнообразные виды услуг с высокой добавленной стоимостью и конкурентными преимуществами, а также привлекать инвестиционные ресурсы для развития туризма, становясь ключевой отраслью экономики. Девизом этой деятельности станут фразы: «Уникальные продукты -Профессиональные услуги – Удобные и простые процедуры – Конкурентоспособные цены – Чистая и безопасная среда – Безопасные, культурные и дружелюбные места для посещения». В то же время Хюэ будет продвигать свой имидж и утверждать бренд под слоганами: «Хюэ – древняя столица с новыми впечатлениями», «Хюэ – место для восьми мировых наследий», «Хюэ – столица фестивалей», «Хюэ – столица кулинарии» и «Хюэ – столица национального платья (аозай)».

Хюэ усиливает социализацию продуктов и услуг в Императорском Цитадели и других исторических местах. Иллюстративное изображение. (Источник: ВИА)

На основе успехов индустриализации культурного наследия в 2024 году туристическая отрасль Хюэ продолжит использовать свои преимущества культурного наследия, развивая виды туризма, связанные с Комплексом памятников древней столицы Хюэ, а также усиливать социализацию продуктов и услуг в Императорском Цитадели и других исторических местах. Вместе с этим стоит задача сбалансировать использование и сохранение культурных ценностей.

Награда “Travellers’ Choice: лучшее из лучшего” крупнейшей в мире платформы о путешествиях Tripadvisor поставила Хюэ на 8-е место из 25 ведущих культурных направлений мира в 2024 году.

Культурное наследие и туризм – это две взаимосвязанные области. Особенно для такого уникального региона, как Хюэ, его культурное наследие стало значимой частью туристической привлекательности, а доходы от туризма способствуют сохранению этого наследия. Город Хюэ получил от Политбюро указания по развитию и идет по этому пути разумно и целенаправленно. В будущем перед городом стоит задача сбалансированного развития между культурным наследием и туризмом, а также максимального использования их ценностей.

Одним из решений, реализуемых городом, является создание образа Хюэ как экологически чистого туристического направления, включая запуск велосипедных станций и электрических автобусных туров по городу, а также создание мест для отдыха с минимальными отходами в квартале Тхуйбиэу (город Хюэ).

По словам директора департамента туризма Хюэ Нгуена Ван Фука, одной из главных задач в ближайшее время станет внедрение Программы зеленого туризма на период 2023-2025 годов с акцентом на создание «чистых, красивых, цивилизованных и дружелюбных туристических направлений». Прогнозируется, что в 2025 году Хюэ примет около 4,8-5 миллионов туристов, из которых 55-60% будут составлять внутренние туристы. Ожидаемый доход от туризма составит около 68.000 миллиардов донгов.

Для достижения этих целей планируется множество мероприятий, включая сотрудничество с Министерством культуры, спорта и туризма для организации Национального года туризма в 2025 году; продвижение авиарейсов в различные направления внутри страны и за рубеж, включая Куангнинь, Хайфон, Канто, Нячанг, Куиен, Фукуок, Таиланд, Японию, Южную Корею и др.; сотрудничество с крупными туроператорами на традиционных и новых рынках, а также развитие морского туризма и туристических поездок на чартерных рейсах и поездах.

Кроме того, Хюэ приоритетно развивает туристические направления, обладающие определёнными преимуществами, такие как морской туризм, туризм в дельте рек; общественный туризм, связанный с ремесленными деревнями; кулинарный туризм, культурный туризм, культурно-духовный туризм, а также медицинский туризм. Хюэ активно продвигает цифровую трансформацию, развиваясь в направлении умного управления, опыта и продвижения. Город строит систему и цифровизирует базу данных туристической отрасли.

Ключевые туристические проекты, такие как казино Laguna, международный курортный комплекс «Минь Виен Лангко» и другие туристические и курортные зоны, а также проекты по развитию транспортной инфраструктуры, связанной с туризмом, будут находиться в центре внимания местных властей. Они займутся устранением препятствий, ускорением реализации инвестиций и вводом их в эксплуатацию в ближайшее время./.