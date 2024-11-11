Традиция чернения зубов у лаосских женщин из провинции Лайчоу

11/11/2024

По словам лаосцев из уезда Тамзыонга в провинции Лайчоу, традиция чернения зубов не только подчеркивает красоту и обаяние женщины, но и несет в себе значительный смысл, связанный с удачей.



Хотя лаосская община в уезде Тамзыонге относительно невелика, она сохранила многие из своих уникальных культурных традиций. Одним из таких уникальных обычаев является традиция чернения зубов у женщин. Чернение зубов является древней традицией среди лаосского народа. Женщина с блестящими зубами считается такой же привлекательной, как и женщина с развевающимися, блестящими волосами.

Чернение зубов также служит обрядом посвящения, знаменующим переход женщины во взрослую жизнь. Девушка с чернеными зубами пользуется большим спросом у ласосских парней. Черные зубы символизируют трудолюбие, мастерство и настойчивость женщины.

Лаосская женщина красит зубы в черный цвет.

Лаосские женщины традиционно чернят свои зубы. Они часто ходят в лес, чтобы срубить дерево под названием майтыу. Это дерево очень твердое и дает много сока. Принеся древесину домой, женщины снимают кору, сушат ее и бережно хранят на чердаке. Перед покраской зубы необходимо тщательно очистить и отбелить. Чтобы покрасить зубы, необходимо жечь древесину майтыу, пока она не почернеет, после чего собрать пепел на кусок чугуна. Затем женщины несколько раз трут чугун указательным пальцем, после чего трут зубы, пока те не станут глянцево-черными. Они повторяют этот процесс около часа ежедневно в течение недели.

Каждая процедура окрашивания длится около двух месяцев. Для того, чтобы сохранить черный цвет, необходимо повторно наносить краску каждый год. Во время процесса окрашивания зубов нельзя есть горячую или твердую пищу, чтобы сохранить цвет.

Для более изысканного образа некоторые женщины не красят все зубы равномерно, а вместо этого оставляют один или два золотых зуба в качестве акцента на верхней челюсти, создавая уникальный и красивый образ.

Лаосские женщины традиционно чернят свои зубы.



Многие женщины говорят, что они могут забыть многое, вступая в брак, но никогда не забудут привычку и процесс чернения зубов. Эта традиция является пожизненным обязательством, а не временной практикой. Чернение зубов даже стало ритуалом для оценки женщины.

Лаосские женщины традиционно чернят свои зубы.

Традиция чернения зубов у этнических лаосцев не только подчеркивает красоту и обаяние женщины, но и несет в себе важные смыслы, связанные с удачей.