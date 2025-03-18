Традиционный новогодний стол по-ханойски

18/03/2025

Новый год по лунному календарю совместно с наступившая весна всегда приносят оживленную атмосферу на улицы Ханоя. Традиционный поднос с новогодними блюдами, приготовленными по-ханойски – это не только праздничная трапеза, но и произведение искусства, вобравшее в себя утонченность, искренность и культурные ценности.

Тэтский поднос с блюдами – это гармоничное сочетание вкусов, отражающее культуру и обычаи жителей Ханоя

Кулинар Ань Тует делится: «На подносе с блюдами, подготовленными по-ханойски, гармонично сочетаются вкусные блюда. Это представляет собой и яркий образ культуры и обычаев жителей столицы. Действительно, каждое блюдо имеет глубокий смысл, выражающий уважение людей к природе и жизни».

Процесс приготовления супа из побегов бамбука с лапшой и свиными ножками очень сложен.

Баньчынг – символ неба и земли, единения, и всегда присутствует на подносе c новогодними блюдами в каждом доме. Приготовление этого традиционного пирога – важное занятие, демонстрирующее связь между членами семьи. Рулет из свиной колбасы ярко-розового цвета – вкусное блюдо и символ удачи и процветания. Вареная курица с золотистой кожей символизирует здоровье и удачу. Жареные спринг-роллы с хрустящей текстурой в сочетании с кисло-сладким соусом стали типичным вкусом Тэта. Суп из побегов бамбука прост, но освежает вкус и создает баланс на праздничном столе.

Ханойе уделяют большое внимание размещению блюд на подносе. Каждое блюдо тщательно выстраивается, создавая гармоничную композицию. Цветовая палитра радует глаз.

Поднос c новогодними блюдами ассоциируется с историями и прекрасными воспоминаниями. Ань Тует вспоминает: «Раньше, когда я была ребенком, мы с мамой ходили на рынок за ингредиентами для праздничных блюд. Запах вареной курицы, баньчынга, образ цветующих персиковых и абрикосовых веток до сих пор живет в моей памяти».

Кулинарный мастер Ань Тует - защитница вьетнамской кулинарной культуры. О культурных ценностях вьетнамской кухни мастер говорит так: «Мы должны прививать молодому поколению знания о традиционной кухне, помогая им лучше понять смысл каждого блюда. Кроме того, необходимо создать условия для того, чтобы каждый мог получить к ней легкий доступ». Поднос c новогодними блюдами, приготовленный Ань Тует. Ханойские подносы с новогодними блюдами являются ценным культурным наследием. Сохранение и продвижение типичных кулинарных ценностей – обязанность всех вьетнамцев, чтобы традиционные ароматы и вкусы Тэта передавались по наследству и процветали в будущем.

Текст: Бить Ван - Фото: Чан Тхань Зянг - Перевод: Динь Хонг