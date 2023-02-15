Традиционные костюмы народности эде

15/02/2023

Народность эде – одна из 54 этнических групп Вьетнама. Они обладают не только бесценными сокровищами, выраженными в поэзии, музыке и древних музыкальных инструментах, но и коллекцией уникальных традиционных костюмов, которые в совокупности являются одной из выдающихся черт народности эде с плато Тэйнгуен.

Парчовые станки этнических групп м-нонг, ма, эде очень похожи и сделаны из бамбука и дерева.

Представители эде, как мужчины, так и женщины, обладают традиционными костюмами, выполненными умелыми руками девушек эде. Традиционно мужские костюмы окрашены в черный или темно-синий цвет. Женский костюм состоит из юбки и рубашки. Юбка имеет особый дизайн и носится под низом.

Рубашка плотно облегает тело девушки и спускается до талии. Рукава должны быть короткими и относительно узкими, а горловина – высокой и широкой для удобства одевания. Рубашка цвета индиго украшена подолами с мелкими красными, белыми и желтыми полосками на воротнике, лопатках, рукавах, манжетах и подоле.



Узоры на костюмах народности эде.

Узоры на костюмах народности эде.

Одежда мужчин эде состоит из набедренной повязки и длинного куска ткани. Мужские рубашки шире и длиннее женских. Круглый вырез горловины расходится по линии на передней части груди. Рукава длинные, задняя часть рубашки длиннее передней. На темном фоне рубашка украшена немногочисленными красно-белыми каймами.



В частности, посередине рубашки имеется горизонтальный ряд декораций в форме прямоугольника. Набедренную повязку оборачивают вокруг талии, причем один конец завязывается сбоку, чтобы надежно зафиксировать набедренную повязку, а другой остается свободным спереди посередине./.



Жители эде надевают традиционные костюмы на церемонию пожелания долголетия слонам в Даклаке.



Текст: Нган Ха - Фото: Конг Дат / ИЖВ