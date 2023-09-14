Традиционное производство фигурок земляных свиней в Лайтхиеу

14/09/2023

Земляные свиньи очень популярны в Камбодже, Японии, Таиланде, Лаосе и др. странах мира. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Фигурки дружелюбных и ярких земляных свиней, знакомых многим вьетнамцам с детства, до сих пор производят в Лайтхиеу в провинции Биньзыонг (Южный Вьетнам).

Лайтхиеу - одно из известнейших мест в стране и за ее пределами по производству фигурок земляных свиней. Жители этого микрорайона уже около сорока лет занимаются изготовлением фигрок свиней, причем несколько семей начали в 1970-х годах и до сих пор с гордостью продолжают эту славную традицию. Несмотря на применение новых материалов, земляные свиньи из Лайтхиеу по-прежнему пользуются популярностью среди потребителей.



В последние годы земляные свиньи из Лайтхиеу становятся все более разнообразными по форме и более конкурентоспособными по сравнению с аналогичными пластиковыми или деревянными изделиями.

«Мои предки были гончарами, а после занялись этим ремеслом. Я до сих пор леплю глиняных свиней. Это тяжелая работа, доход скромный, требует аккуратности, поэтому многие молодые люди в деревне сменили профессию, чтобы зарабатывать на жизнь. Я люблю это ремесло, поэтому даже если захочу его забросить, то всегда буду помнить запах глины и красивых животных, которых я леплю и украшаю сам», - сказал мастер из Лайтхиеу Нгуен Ван Туан.



Свиней лепятъ из глины, затем мастер помещает глину в форму и обжигает ее в печи. Затем глиняная свинья высушивается на солнце и раскрашивается. Ежемесячно Нгуен Ван Туан продает 80 тыс. изделий на местном рынке или экспортирует их в Камбоджу и Лаос. Помимо глиняных свиней он и его семья делают других животных, а также фрукты из глины и талисманы к Новому году по лунному календарю.

Каждая земляная свинья продается по цене от 7 до 10 тыс. донгов в зависимости от размера. При продаже оптом прибыль составляет около 4 тыс. донгов за единицу. Лучше всего продается свинья, выкрашенная в желтый цвет.

Свиньи из Лайтхиеу продаются в провинциях Тиензанг, Анзанг, в западной и юго-восточной частях страны, а также экспортируются в Лаос, Камбоджу и Таиланд. Больше всего земляных свиней из Лайтхиеу продается в начале учебного года, в сентябре или во время традиционного нового года по лунному календарю (Тет).



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