Технологии «made by Vietnam» повышают добавленную стоимость сельскохозяйственной продукции

06/05/2026

Сельскохозяйственная продукция вьетнамских предприятий, произведённая с использованием технологии SASAKI. (Фото: ВИА)

По данным Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, в настоящее время до 90% сельскохозяйственной продукции Вьетнама экспортируется в сыром виде. Это является серьёзным недостатком, из-за которого вьетнамская продукция подвергается ценовому давлению и остаётся уязвимой на требовательных рынках. Отрасль прилагает усилия по инвестированию в технологии глубокой переработки с целью повышения добавленной стоимости продукции и решения проблемы «высокий урожай — низкие цены». В частности, применение технологий интеллектуальной сушки открывает новое направление для вьетнамской сельхозпродукции, способствуя увеличению добавленной стоимости, соответствию международным стандартам и постепенному укреплению позиций на мировом рынке.



Ориентация на требовательные рынки



В условиях перехода сельского хозяйства к модели, ориентированной на повышение добавленной стоимости, глубокая переработка становится ключевым фактором конкурентоспособности вьетнамской продукции. Вместо экспорта сырья с низкой стоимостью многие предприятия активно инвестируют в современные технологии для повышения качества продукции, увеличения срока хранения и роста экономической отдачи.



Данная тенденция наглядно проявилась в том, что продукция, произведённая с использованием технологий интеллектуальной сушки «made by Vietnam», привлекла внимание многочисленных международных партнёров на выставке FOODEX Japan 2026, прошедшей в Токио (Япония).



Одним из типичных продуктов является интеллектуальная многофункциональная установка холодной сушки Sasaki, разработанная и произведённая акционерной компанией HanelPT. Предприятие имеет почти 25-летний опыт в производстве, сборке и экспорте электронных компонентов на рынки Японии и Европы, а также расширяет деятельность в направлении технологических решений для переработки сельскохозяйственной продукции.



Технология двухэтапной глубокой заморозки позволяет предварительно замораживать сырьё перед сушкой, сохраняя клеточную структуру, форму и качество. Герметичная система холодной сушки обеспечивает сохранение аромата, цвета и питательной ценности продукции. Интеллектуальная система управления включает тысячи автоматических программ сушки, позволяя оптимизировать процесс для различных видов сырья и обеспечивать стабильность и однородность продукции.



По словам заместителя генерального директора акционерной компании HanelPT Чан Дык Тунга, технология холодной сушки позволяет сохранять цвет, вкус и питательную ценность продукции, устраняя недостатки традиционных методов тепловой сушки. Это является важным фактором повышения стоимости продукции, особенно при выходе на требовательные рынки, такие как Япония. Весь процесс выстроен в соответствии с японскими стандартами управления качеством, что обеспечивает высокую однородность продукции и соответствие требованиям безопасности пищевых продуктов и прослеживаемости происхождения. Система также интегрирует интеллектуальные технологии управления, позволяющие точно контролировать процесс сушки, повышать эффективность и снижать зависимость от ручного управления. Кроме того, данное решение способствует энергосбережению, снижению производственных затрат и соответствует принципам ESG, ориентированным на устойчивое развитие.

Посетители стенда на выставке FOODEX Japan 2026 с большим интересом знакомятся с продуктами сушёной сельскохозяйственной продукции, произведёнными с использованием технологии SASAKI. (Фото: ВИА)

Расширение экспортных возможностей



Заместитель министра сельского хозяйства и окружающей среды Фунг Дык Тьен подчеркнул: «Применение науки и технологий и развитие глубокой переработки являются основным резервом для достижения высоких темпов роста, в том числе двузначных. В условиях нестабильной мировой обстановки наука и технологии не только выступают решением, но и определяют позиции сельского хозяйства Вьетнама на международной арене».



На практике, в условиях ограниченности расширения производственных площадей, именно производительность и качество становятся решающими факторами. По мнению Фунг Дык Тьена, инвестиции в науку и технологии помогут отрасли преодолеть природные ограничения и удовлетворить растущий спрос мирового рынка. На основе современных технологий сушки уже разработан широкий спектр переработанной сельскохозяйственной продукции с существенно улучшенным качеством, соответствующим требованиям требовательных рынков.



Такие продукты, как макадамия, кофе и различные орехи, после сушки сохраняют хрусткость, содержание эфирных масел и естественный вкус, что существенно повышает их коммерческую ценность по сравнению с необработанной продукцией. Для крахмалосодержащих продуктов и специй точный контроль температуры и влажности обеспечивает высокую степень измельчения, стабильный цвет и сохранение питательных веществ, что соответствует требованиям пищевой промышленности. Продукция из цветов и лекарственных растений также демонстрирует значительные улучшения: после сушки сохраняется форма, отсутствуют повреждения, максимально сохраняются лечебные свойства и естественный аромат, что отвечает современным потребительским тенденциям.



По словам Чан Дык Тунга, продукция, произведённая с применением данной технологии, соответствует международным стандартам, таким как HACCP и ISO 22000. Благодаря сохранению «естественного цвета, аромата и вкуса» продукция обладает высокими органолептическими характеристиками и отвечает строгим требованиям зарубежных рынков.



Он также отметил, что интеллектуальные установки холодной сушки Sasaki уже поставляются многим предприятиям, занимающимся экспортной переработкой сельскохозяйственной продукции, способствуя созданию продукции, соответствующей международным стандартам. На рынке Японии продукция, произведённая с использованием данной технологии, высоко оценивается партнёрами за качество, стабильность и однородность между партиями.



В долгосрочной перспективе предприятие рассматривает технологии интеллектуальной холодной сушки не просто как оборудование, а как комплексное решение для повышения стоимости сельскохозяйственной продукции. В дальнейшем планируется продолжать инвестиции в исследования и совершенствование технологий в направлении повышения интеллектуальности, энергоэффективности и соответствия всё более высоким международным стандартам.



Расширение сети партнёров и поставка технологий предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции ориентированы на формирование производственных цепочек с единым качеством и прозрачной прослеживаемостью происхождения. Целью является вывод технологий «made by Vietnam» на международный рынок, не только через экспорт продукции, но и через экспорт технологических решений, что позволит глубже интегрировать вьетнамскую сельскохозяйственную продукцию в глобальные цепочки добавленной стоимости на устойчивой основе.